Починаємо день правильно: рецепт бананової кави – вам сподобається цей смак
30 серпня 2022 , 07:07Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Чи існує ідеальний рецепт ранкового напою? Однозначно так: хороша доза кофеїну та корисні елементи дадуть чудовий заряд для нових звершень.
Кава з бананом ідеально підходить для швидкого сніданку та миттєво пробуджує кожну клітинку вашого тіла. Надзвичайно густий і смачний напій дає потужний заряд, який необхідний нам на початку дня.
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Банан додасть вам енергії та вгамує голод, а кава підбадьорить. Бананову каву можна приготувати й на десерт, але тоді краще використати звичайний або грецький йогурт замість молока і зменшити кількість вівсяних пластівців.
Рецепт бананової кави
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
- пів склянки завареної кави;
- 1 чашка підігрітого молока (можна коров'ячого, кокосового або соєвого);
- 1 великий банан (чим зріліший, тим солодша буде кава);
- 2 столові ложки вівсяних пластівців.
Приготування:
- Зваріть каву і відставте трохи охолонути (але не сильно).
- Підігрійте молоко.
- Наріжте шматочками банан.
- З’єднайте молоко, каву, банан та вівсяні пластівці і змішайте у блендері.
- За бажанням можете додати два кубики льоду.
- Готову бананову каву прикрасьте листочком м'яти.