Починаємо день правильно: рецепт бананової кави – вам сподобається цей смак

30 серпня 2022 , 07:07
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Джерело:

beszamel

Чи існує ідеальний рецепт ранкового напою? Однозначно так: хороша доза кофеїну та корисні елементи дадуть чудовий заряд для нових звершень.

Кава з бананом ідеально підходить для швидкого сніданку та миттєво пробуджує кожну клітинку вашого тіла. Надзвичайно густий і смачний напій дає потужний заряд, який необхідний нам на початку дня.

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Банан додасть вам енергії та вгамує голод, а кава підбадьорить. Бананову каву можна приготувати й на десерт, але тоді краще використати звичайний або грецький йогурт замість молока і зменшити кількість вівсяних пластівців.

Рецепт бананової кави

Час: 15 хвилин
Порцій: 1

Насолода для ранкового столу / Фото coffeeaffection

Інгредієнти:

  • пів склянки завареної кави;
  • 1 чашка підігрітого молока (можна коров'ячого, кокосового або соєвого);
  • 1 великий банан (чим зріліший, тим солодша буде кава);
  • 2 столові ложки вівсяних пластівців.

Приготування:

  1. Зваріть каву і відставте трохи охолонути (але не сильно).
  2. Підігрійте молоко.
  3. Наріжте шматочками банан.
  4. З’єднайте молоко, каву, банан та вівсяні пластівці і змішайте у блендері.
  5. За бажанням можете додати два кубики льоду.
  6. Готову бананову каву прикрасьте листочком м'яти.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська