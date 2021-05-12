Як приготувати бананове морозиво: домашній рецепт

12 травня 2021 , 09:05
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Джерело:

24 канал

Морозиво – найсмачніший десерт, який подобається дітям і дорослим. Не треба купувати у магазині, ви з легкістю можете приготувати його вдома.

Морозиво з бананами готують з вершками, молоком, сметаною, кефіром або йогуртом. Також можна додати ягоди, фрукти, горіхи, карамель, шоколад. Для тих, хто не вживає молока, замініть на воду або кокосове молоко. 

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Як приготувати бананове морозиво

Інгредієнти:
– 1-2 банани;
– 100 мілілітрів вершків 10-20%;
  1. Банани почистіть, наріжте кільцями. Викладіть у форму, накрийте харчовою плівкою, залиште у морозильній камері на 4 години, найкраще – на ніч.
  2. Заморожені банани викладіть у чашу блендера, додайте вершки, подрібніть до однорідної консистенції. Можна подавати одразу. Якщо бажаєте щільної консистенції – відправте морозиво у морозильну камеру на 2-3 години.
  3. Викладіть у тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева