Бананові кекси з шоколадною глазур'ю: домашній рецепт

Бананові кекси з шоколадною глазур'ю – запашна випічка, яку можна готувати на свята та у будні. Вони сподобаються усім.

Ніжні кекси з додаванням бананового пюре та шоколадною глазур'ю виходять пишними та смачними. У рецепті немає дріжджів, тому не треба багато часу проводити на кухні. Для прикрашання можете приготувати улюблену глазур та додати будь-які горіхи та цукати.

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Бананові кекси з шоколадною глазур'ю

Банани почистіть від шкірки, подрібніть блендером у пюре. Родзинки ретельно помийте, викладіть у миску, залийте теплою водою, залиште на 10-15 хвилин. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, сіль, розпушувач. У мисці міксером збийте вершкове масло, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, бананове пюре, поступово введіть борошно, перемішайте. Замісіть тісто. Викладіть тісто у форми. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 40-50 хвилин. Дістаньте готові кекси, залиште для охолодження.

Рецепт шоколадної глазурі

Для приготування глазурі у мисці змішайте какао з цукровою пудрою. На водяну баню поставте миску з водою, додайте вершкове масло, какао з цукровою пудрою, перемішайте до однорідної консистенції. Готові кекси задекоруйте глазур'ю, посипте горіхами. Залиште до повного висихання. Смачного!

– 300 грамів борошна;– 150 грамів вершкового масла 82%;– 120 грамів цукру;– 15 грамів ванільного цукру;– 10 грамів розпушувача;– 3 банани;– 50 грамів родзинок;– 3 яйця;– глазур;– горіхи;– сіль.– 50 грамів вершкового масла 82%;– 100 грамів цукрової пудри;– 100 мілілітрів води;– 50 грамів какао-порошку.