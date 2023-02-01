Від цієї насолоди не відмовиться ніхто: особливі панкейки з бананами
1 лютого 2023, 20:22Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Панкейки завоювали світову популярність не лише завдяки смаку, а й простоті приготування. Окрім того, ці млинці дуже універсальні, адже ви можете поєднати їх як з солоними, так і солодкими додатками.
Дуже важко знайти людину, яка добровільно відмовиться від ніжних панкейків, политих медом та посипаних улюбленими фруктами. Зазвичай їх готують на ранок, аби отримати не лише заряд енергії, а й позитивний настрій на весь день.
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Рецепт панкейків з бананами
Час: до 30 хвилин
Порцій: 12 панкейків
Улюблений сніданок / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 125 грамів борошна;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1 яйце;
- 150 мілілітрів молока;
- 1 стиглий банан (подрібнений до пюре);
- 1 чайна ложка олії для смаження.
Приготування:
- Борошно змішуємо з розпушувачем. У центрі робимо ямку та вбиваємо у неї яйце. Додаємо половину молока та перемішуємо до стану густого тіста.
- Одну ложку молока відставляємо, решту змішуємо з банановим пюре та додаємо до тіста. Добре перемішуємо.
- Сковорідку розігріваємо на середньому вогні, трішки змащуємо олією.
- На гарячу сковорідку виливаємо тісто маленькими порціями (приблизно 2 десертні ложки). Готуємо млинці по 1,5 хвилини з кожного боку.
- Подаємо до столу з улюбленими додатками та фруктами.
Смачного!