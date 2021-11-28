Банановий хліб до сніданку: швидкий рецепт від кондитерки

Щоб поласувати солоденьким не обов'язково годинами стояти біля плити і замішувати тісто. Ми підготували для вас рецепт бананового хліба, або його ще називають кексом, який сподобається кожному.

Банановий хліб чи банановий кекс – це смачна та швидка солодка випічка, рецептом якої поділилася українська кондитерка Катерина Пєскова.

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Обов'язково приготуйте цей банановий десерт вдома та подавайте його до сніданку або просто як солоденьке після обіду.

Рецепт бананового хліба

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 8



Банановий хліб / Фото Катерини Пєскової

– 35 грамів цукру (1 частина);– 135 грамів бананів (1 частина);– 15 грамів рому;– 120 грамів цукру (2 частина);– 135 грамів вершкового масла;– 3 штуки сирих яєць;– 145 грамів борошна;– 6 грамів розпушувача;– 100 грамів бананів (2 частина).

Приготування:

В сотейнику розтопіть 35 грамів цукру та доведіть до консистенції карамелі.

Наріжте 135 грамів бананів та додайте до карамелі.



Приготування випічки / Фото Катерини Пєскової

Швидко перемішайте банани з карамеллю, вони повинні трішки "розтанути".

Влийте ром до бананів та випарте алкоголь. Охолодіть масу.

М'яке вершкове масло змішайте зі 120 грамами цукру до білої пухнастої маси.



Приготування випічки / Фото Катерини Пєскової

Додайте охолоджені банани.

Додайте до маси яйця кімнатної температури та збийте всі інгредієнти.



Приготування випічки / Фото Катерини Пєскової

Додайте просіяне борошно та розпушувач, обережно перемішайте тісто силіконовою лопаткою.



Приготування випічки / Фото Катерини Пєскової

Додайте нарізаний банан та перемішайте.

Вкрийте форму для випікання хліба пергаментом, бортики змастіть вершковим маслом.



Приготування випічки / Фото Катерини Пєскової

Вилийте тісто в форму та розрівняйте.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте банановий хліб протягом 40 хвилин.

Готову випічку посипте цукровою пудрою. Смачного!

Текст публікації Катерини Пєскової:

"Банановый хлеб" или "банановый кекс", кому как нравится.

Я утеплилась в уютный свитер и приготовила рецепт от которого веет теплом и приближением Нового года.

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Ингредиенты:

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Сахар(1) - 35 г

Бананы (1)- 135 г

Ром - 15 г

Сахар(2)- 120 г

Сливочное масло - 135 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 145 г

Разрыхлитель - 6 г

Бананы (2) - 100 г

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1. В сотейнике топим 35 г сахара (1) доводим до состояния карамели (янтарного цвета) добавляем нарезанные бананы (1) 135 г. Быстро перемешиваем, даём бананам разойтись и на большом огне вливаем ром, когда алкоголь испариться, даем смеси остыть.

2. Взбиваем мягкое сливочное масло и сахар (2)120 г до белой и пышной массы.

3. Добавляем остывшие бананы.

4. Яйца (не холодные, 18-20 градусов) добавляем в нашу смесь и взбиваем.

5. В конце добавляем просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно примешиваем силиконовой лопаткой.

6. Можно добавить свежий банан нарезаный дольками.

7. Форму застилаем пергаментом и переливаем кекс.

8. Выпекаем 40 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке( до готовности).

9. Присыпаем сахарной пудрой.