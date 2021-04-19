Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом бісквіту з бананами та морозивом. Приготуйте для своїх рідних солодкий десерт – вони будуть у захваті.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати ніжний, ароматний, пухкий пиріг з бананами з додаванням карамелі, який можна подати на сніданок або десерт.

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Банановий пиріг

Для приготування карамелі у каструлю викладіть цукор, воду, додайте окріп, поставте на маленький вогонь, доведіть до кипіння. Змастіть форму для випікання вершковим маслом, вилийте карамель на дно. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте міксером яйця кімнатної температури, додайте цукор, ванільний цукор. Далі – викладіть борошно, розпушувач, розтоплене вершкове масло, перемішайте, Почистіть банани, розділіть навпіл. У форму на карамель викладіть банани, зверху вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись пиріг на 30 хвилин до готовності. Дістаньте готовий пиріг, залиште для охолодження, розріжте на порції. Викладіть на тарілку, подавайте з морозивом, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!

– 2 банани;– 2 яйця;– 60 грамів цукру;– пакетик ванільного цукру;– 100 грамів борошна;– 1/2 чайної ложки розпушувача;– 70 грамів вершкового масла;– 30 грамів вершкового масла для форми;– морозиво;– м'ята.– 50 грамів цукру;– 1 столова ложка води кімнатної температури;– 1 столова ложка окропу.