Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом бісквіту з бананами та морозивом. Приготуйте для своїх рідних солодкий десерт – вони будуть у захваті.
Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати ніжний, ароматний, пухкий пиріг з бананами з додаванням карамелі, який можна подати на сніданок або десерт.
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Банановий пиріг
Інгредієнти для тіста:
– 2 банани;
– 2 яйця;
– 60 грамів цукру;
– пакетик ванільного цукру;
– 100 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 70 грамів вершкового масла;
– 30 грамів вершкового масла для форми;
– морозиво;
– м'ята.
Інгредієнти для карамелі:
– 50 грамів цукру;
– 1 столова ложка води кімнатної температури;
– 1 столова ложка окропу.
- Для приготування карамелі у каструлю викладіть цукор, воду, додайте окріп, поставте на маленький вогонь, доведіть до кипіння. Змастіть форму для випікання вершковим маслом, вилийте карамель на дно.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці збийте міксером яйця кімнатної температури, додайте цукор, ванільний цукор. Далі – викладіть борошно, розпушувач, розтоплене вершкове масло, перемішайте,
- Почистіть банани, розділіть навпіл.
- У форму на карамель викладіть банани, зверху вилийте тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись пиріг на 30 хвилин до готовності.
- Дістаньте готовий пиріг, залиште для охолодження, розріжте на порції.
- Викладіть на тарілку, подавайте з морозивом, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!