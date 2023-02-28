Бандерики з курячим фаршем: готуємо до бульйону чи супу

28 лютого 2023, 15:35
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Що приготувати з курячого фаршу, якщо котлети вже набридли? Пропонуємо спробувати ситні бандерики.

Бандерики – обсмажені тоненькі млинці у формі трикутників, які найчастіше подають до бульйону, грибної юшки або просто зі сметаною.

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Найпопулярнішою начинкою до страви є м'ясний фарш: курячий, яловичий, або з індички. Також вони чудово смакують із сирною чи овочевою начинкою.

Рецепт м'ясних бандериків з курячого фаршу

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 18 штук
Інгредієнти для млинців: 
 – 2 курячих яйця;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – сіль;
 – 100 грамів борошна;
 – 250 грамів молока;
 – 10 грамів олії.
Інгредієнти для начинки:
 – 400 грамів курячого фаршу;
 – ріпчаста цибулина;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Поєднуємо яйця, цукор, сіль та борошно. Перемішуємо до однорідної маси без грудочок.
  • Додаємо молоко, олію і знову перемішуємо.
  • Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією і смажимо з обох боків на маленькому вогні, щоб вони були блідими.

  • Для начинки перемішуємо курячий фарш, подрібнену цибулю, сіль та перець. ⠀
  • Млинець розрізаємо навпіл, підгортаємо краї та на край кладемо начинку.
  • Формуємо трикутники. Їх можна заморожувати або одразу смажити на маленькому вогні під кришкою, з обох боків, до золотистого кольору.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак