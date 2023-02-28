Бандерики з курячим фаршем: готуємо до бульйону чи супу
28 лютого 2023, 15:35Читать новость на русском
Що приготувати з курячого фаршу, якщо котлети вже набридли? Пропонуємо спробувати ситні бандерики.
Бандерики – обсмажені тоненькі млинці у формі трикутників, які найчастіше подають до бульйону, грибної юшки або просто зі сметаною.
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Найпопулярнішою начинкою до страви є м'ясний фарш: курячий, яловичий, або з індички. Також вони чудово смакують із сирною чи овочевою начинкою.
Рецепт м'ясних бандериків з курячого фаршу
- Час: 50 хвилин
- Порції: 18 штук
– 2 курячих яйця;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль;
– 100 грамів борошна;
– 250 грамів молока;
– 10 грамів олії.
Інгредієнти для начинки:
– 400 грамів курячого фаршу;
– ріпчаста цибулина;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Поєднуємо яйця, цукор, сіль та борошно. Перемішуємо до однорідної маси без грудочок.
- Додаємо молоко, олію і знову перемішуємо.
- Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією і смажимо з обох боків на маленькому вогні, щоб вони були блідими.
- Для начинки перемішуємо курячий фарш, подрібнену цибулю, сіль та перець. ⠀
- Млинець розрізаємо навпіл, підгортаємо краї та на край кладемо начинку.
- Формуємо трикутники. Їх можна заморожувати або одразу смажити на маленькому вогні під кришкою, з обох боків, до золотистого кольору.
Смачного!