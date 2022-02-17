Баскський пиріг з консервованими вишнями та заварним кремом: рецепт кондитерки
17 лютого 2022 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Це справжня насолода для поціновувачів смачної домашньої випічки. Рецепт Лізи Глінської дещо удосконалений ніж в класичному варіанті, дівчина додала заварний крем.
Баскський пиріг з консервованими вишнями та заварним кремом
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
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Скріншот з відео
– 200 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів яєць;
– 310 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача;
– цедра одного лимона;
– 20 грамів сирого жовтка для глазування.
Для заварного крему:
– 300 мілілітрів молока;
– 40 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 2 жовтки;
– 20 грамів вершкового масла;
– 30 мілілітрів чорного рому;
– 260 грамів консервованої вишні.
Приготування:
- Для приготування тіста з'єднайте в глибокому посуді: борошно, розпушувач, цукрову пудру, цедру лимона і натріть туди на великій тертці холодне вершкове масло.
- Розімніть кінчиками пальців всі інгредієнти, щоб вийшла крихта.
- Додайте до пісочної до крихти яйця і замісіть однорідне тісто.
- Зберіть тісто в кулю і розділіть його на дві рівні частини. Кожну частину розділіть на 1/3 і 2/3 частини.
Скріншот з відео
- Розкачайте 2/3 тіста між двома листами пергаменту, діаметром 20 – 21 сантиметри та 1/3 частина тіста, діаметром 19 сантиметрів.
- Відправте тісто в холодильник мінімум на 1 годину.
- Для приготування заварного крему змішайте жовтки з цукром та крохмалем.
- Прогрійте молоко до утворення пари у каструлі. Додайте до жовтків половину прогрітого молока, перемішайте і перелийте все назад у каструлю (до решти молока).
- Доведіть масу до кипіння при постійному помішуванні. Дайте масі покипіти 30 – 40 секунд і зніміть із плити.
- Додайте вершкове масло і перемішайте. Влийте чорний ром і знову перемішайте.
Скріншот з відео
- Накрийте крем харчовою плівкою "в контакт" і залишіть при кімнатній температурі на 1 – 2 години, щоб він остигнув.
- Перекладіть крем в кондитерський мішок.
- Дістаньте із холодильника 2/3 тіста. Зніміть пергамент. Перекладіть тісто на форму та сформуйте бортик.
- Викладіть заварний крем на тісто, далі викладіть вишню.
Скріншот з відео
- Накрийте пиріг 1/3 частиною тіста і зріжте зайвий край.
- З'єднайте жовток із 1 чайною ложкою води та промажте сумішшю пиріг.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте баскський пиріг 35 – 40 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть у формі, далі вийміть та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування баскського пирога з вишнями та заварним кремом: