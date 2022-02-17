Баскський пиріг з консервованими вишнями та заварним кремом: рецепт кондитерки

17 лютого 2022 , 19:58
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Це справжня насолода для поціновувачів смачної домашньої випічки. Рецепт Лізи Глінської дещо удосконалений ніж в класичному варіанті, дівчина додала заварний крем.

Баскський пиріг з консервованими вишнями та заварним кремом

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6

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Скріншот з відео

Інгредієнти для тіста:
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 150 грамів цукрової пудри;
 – 50 грамів яєць;
 – 310 грамів борошна;
 – 4 грами розпушувача;
 – цедра одного лимона;
 – 20 грамів сирого жовтка для глазування.
Для заварного крему:
 – 300 мілілітрів молока;
 – 40 грамів цукру;
 – 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 2 жовтки;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – 30 мілілітрів чорного рому;
 – 260 грамів консервованої вишні.

Приготування:

  1. Для приготування тіста з'єднайте в глибокому посуді: борошно, розпушувач, цукрову пудру, цедру лимона і натріть туди на великій тертці холодне вершкове масло.
  1. Розімніть кінчиками пальців всі інгредієнти, щоб вийшла крихта.
  1. Додайте до пісочної до крихти яйця і замісіть однорідне тісто.
  1. Зберіть тісто в кулю і розділіть його на дві рівні частини. Кожну частину розділіть на 1/3 і 2/3 частини.


Скріншот з відео

  1. Розкачайте 2/3 тіста між двома листами пергаменту, діаметром 20 – 21 сантиметри та 1/3 частина тіста, діаметром 19 сантиметрів.
  1. Відправте тісто в холодильник мінімум на 1 годину.
  1. Для приготування заварного крему змішайте жовтки з цукром та крохмалем.
  1. Прогрійте молоко до утворення пари у каструлі. Додайте до жовтків половину прогрітого молока, перемішайте і перелийте все назад у каструлю (до решти молока).
  1. Доведіть масу до кипіння при постійному помішуванні.  Дайте масі покипіти 30 – 40 секунд і зніміть із плити.
  1. Додайте вершкове масло і перемішайте. Влийте чорний ром і знову перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Накрийте крем харчовою плівкою "в контакт" і залишіть при кімнатній температурі на 1 – 2 години, щоб він остигнув.
  1. Перекладіть крем в кондитерський мішок.
  1. Дістаньте із холодильника 2/3 тіста. Зніміть пергамент. Перекладіть тісто на форму та сформуйте бортик.
  1. Викладіть заварний крем на тісто, далі викладіть вишню.


Скріншот з відео

  1. Накрийте пиріг 1/3 частиною тіста і зріжте зайвий край.
  1. З'єднайте жовток із 1 чайною ложкою води та промажте сумішшю пиріг.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте баскський пиріг 35 – 40 хвилин.
  1. Готовий пиріг охолодіть у формі, далі вийміть та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування баскського пирога з вишнями та заварним кремом:

 

Автор: Богданна Рибак