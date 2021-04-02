Батат – користь та застосування в гастрономії: поради від Марко Черветті

Відомий шеф-кухар Марко Черветті розповів цікаві факти про батат, їхню користь та застосування в приготуванні страв. Подробиці – читайте у матеріалі.

Батат або солодка картопля походить з Центральної Америки, але 80% всього батату світу вирощується в Китаї. Існує понад 6000 сортів цього овочу. Цей коренеплід буває жовтий, білий, фіолетовий, червоний та помаранчевий.

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– історія походження

Першими у світі батат спробували члени експедиції Колумба. Цей овоч культивується вже понад 5000 років.

– користь

Батат своїм складом близька до картоплі, багатша на вуглеводи (до 30 %) та цукри (2-6 %), 72 % крохмалю. У бататі міститься стільки вітаміну А, як у 23 чашках броколі.

У 100 грамів – 85,8 калорії.

Унікальне джерело калію, який відповідає за вироблення гормонів радості, зміцнює імунітет, а також допомагає підтримувати бадьорість, енергійність.

Запечений батат/ Фото Рexels

– гастрономічне застосування

Картоплю запікають, смажать, варять, готують супи-пюре, чипси, фрі, використовують у випічці, консервують, переробляють на крохмаль, патоку.