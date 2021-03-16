Як приготувати батат: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас простий рецепт солодкої картоплі у духовці з ароматним соусом.
Батат або солодка картопля містить багато вуглеводів та цукор. З картоплі готують салати, пюре, каші, запікають у духовці. Подавати можна з соусом або пісним майонезом.
Читайте також Як приготувати пісний майонез: домашній рецепт
Як приготувати батат
Інгредієнти:
– 400 грамів батату;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– соняшникова олія;
– сіль;
– перець;
– спеції.
- Ретельно помийте батат, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- У мисці змішайте батат з соняшниковою олією, додайте сіль, перець, паприку, перемішайте.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, відправте запікатись протягом 15-25 хвилин до готовності.
Запечена солодка картопля/ Фото Pexels
Як приготувати соус
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів сметани 15-20%;
– 1 зубчик часнику;
– кріп;
– сіль.
- Помийте кріп, подрібніть ножем. Почистіть часник, вичавіть сік.
- У мисці змішайте сметану з кропом, додайте сіль, сік часнику, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку готову картоплю, подавайте з соусом. Смачного!