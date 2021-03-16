Як приготувати батат: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас простий рецепт солодкої картоплі у духовці з ароматним соусом.

Батат або солодка картопля містить багато вуглеводів та цукор. З картоплі готують салати, пюре, каші, запікають у духовці. Подавати можна з соусом або пісним майонезом.

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Як приготувати батат

Інгредієнти:
– 400 грамів батату;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– соняшникова олія;
– сіль;
– перець;
– спеції.
  1. Ретельно помийте батат, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  2. У мисці змішайте батат з соняшниковою олією, додайте сіль, перець, паприку, перемішайте.
  3. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, відправте запікатись протягом 15-25 хвилин до готовності.

Запечена солодка картопля/ Фото Pexels

Як приготувати соус

Інгредієнти:
– 150 мілілітрів сметани 15-20%;
– 1 зубчик часнику;
– кріп;
– сіль.
  1. Помийте кріп, подрібніть ножем. Почистіть часник, вичавіть сік.
  2. У мисці змішайте сметану з кропом, додайте сіль, сік часнику, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Викладіть на тарілку готову картоплю, подавайте з соусом. Смачного!