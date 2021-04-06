Корисний батончик снікерс без цукру: рецепт від тренера

Джерело:інстаграм Наталі Савюк
Обожнюєте солодке, але не можете собі дозволити його через надмірну вагу? Тренер Наталі Савюк поділилася рецептом смачного десерту, який не зашкодить вашій фігурі.
Батончик снікерс приготований власноруч неймовірно смачний та не зашкодить вашій фігурі. Оскільки у магазинному варіанті цього смаколика багато калорій, тренер Наталі Савюк підготувала для читачів смачну та корисну альтернативу корисного батончика без цукру.
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Батончик легкий у приготуванні, смачний та корисний. До його складу входить чорний шоколад, арахіс та банани. Ну що, гайда готувати та насолоджуватися відмінним смаком домашнього десерту. За цим рецептом у вас вийде 6 – 8 батончиків.
КБЖУ на 100 грамів 326/11/21/20Інгредієнти:
Якщо ви хочете зробити власноруч арахісову пасту Наталі Савюк підготувала для вас рецепт.