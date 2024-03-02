Солоні бельгійські вафлі з сиром: смачна ідея лінивого та ситного сніданку
2 березня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:albik.food
Бельгійські вафлі – ідеальний варіант сніданку. Проте вони бувають не лише солодкими.
Приготуйте бельгійські вафлі з сиром. На смак вони будуть схожими на хачапурі.
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Рецепт вафель до сніданку
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 2 яйця;
– 40 грамів розтопленого вершкового масла;
– 150 грамів твердого сиру;
– 120 грамів молока;
– 6 грамів розпушувача;
– 100 грамів борошна;
– половина чайної ложки солі.
Приготування:
- Натріть сир на грубій терці.
- До сиру додайте яйця, масло, молоко, сіль, розпушувач та борошно. Перемішайте до однорідності.
- Випікайте у вафельниці до готовності.