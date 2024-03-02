Солоні бельгійські вафлі з сиром: смачна ідея лінивого та ситного сніданку

2 березня 2024, 10:59
Читать новость на русском

Джерело:

albik.food

Бельгійські вафлі – ідеальний варіант сніданку. Проте вони бувають не лише солодкими.

Приготуйте бельгійські вафлі з сиром. На смак вони будуть схожими на хачапурі.

Варто спробувати Для тих, в кого немає часу на ліплення: лінивий рецепт пельменів у духовці

Рецепт вафель до сніданку

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти
– 2 яйця;
– 40 грамів розтопленого вершкового масла;
– 150 грамів твердого сиру;
– 120 грамів молока;
– 6 грамів розпушувача;
– 100 грамів борошна;
– половина чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Натріть сир на грубій терці.
  2. До сиру додайте яйця,  масло, молоко, сіль, розпушувач та борошно. Перемішайте до однорідності.
  3. Випікайте у вафельниці до готовності.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачні рибні котлети з консервованого тунця.
Автор: Ольга Котів