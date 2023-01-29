Солодкі бельгійські вафлі: рецепт на кефірі

29 січня 2023, 10:47
Читать новость на русском

Джерело:

Юлія Сімончук

Коли набридла звична, буденна їжа і хочеться чогось особливого – приготуйте бельгійські вафлі.

Бельгійські вафлі – одвічна класика. Такі солодощі можна подавати як солодкими, так солоними. Вони універсальні до сніданку, чи на обід.

Читайте також Швидко, легко та дуже смачно: як приготувати індійський хліб наан

Ми пропонуємо вам рецепт бельгійських вафель, які ви зможете подати з вершками, джемом чи згущеним молоком.

Бельгійські вафлі на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 15 штук
Інгредієнти:
 – 3 яйця;
 – 2 чайні ложки цукру;
 – дрібка солі;
 – 3 столові ложки розтопленого вершкового масла;
 – 400 грамів кефіру;
 – 1 чайна ложка соди;
 – 250 грамів борошна.

Приготування:

  • В мисці збиваємо вінчиком яйця з цукром. Додаємо сіль, масло і ще раз добре збиваємо.
  • Кефір нагріваємо до трохи вищої за кімнатну температури, щоб пальцю було ледь тепло. Виключаємо газ, додаємо соду і добре перемішуємо (кефір збільшиться вдвічі).

  • Додаємо його у яєчну суміш, добре перемішуємо.
  • Поступово просіюючи борошно, вимішуємо тісто до однорідності.
  • Печемо в електровафельниці згідно з інструкцією.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак