Бендерики з м'ясом: ідеальні до бульйону

29 січня 2023, 13:08
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Джерело:

Юлія Сімончук

Набридли звичайні млинці з м'ясом – приготуйте смажені бендерики.

Бендерики з м'ясом – відмінний вибір для ситного обіду. Це смажені млинці, вправно завернуті у вигляді трикутників.

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Начинки для них можуть бути з курки, фаршу асорті, риби чи сиру. Обирати вам!

Бендерики з м'ясом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 1 літр молока;
 – 5 яєць;
 – 4 столові ложки олії;
 – половина чайної ложки солі;
 – 2 – 3 столові ложки цукру;
 – 400 грамів борошно;
 – 600 грамів м'ясного фаршу;
 – 1 – 2 цибулини;
 – вода;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • У глибокому посуді змішуємо яйця, цукор, сіль, олію та половину молока. Додаємо борошно та вимішуємо до однорідності, аби не було грудочок.
  • Вливаємо решту молока та перемішуємо.
  • Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
  • Для начинки змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).
  • Кожен млинець розрізаємо навпіл, округлу частину підгинаємо і завертаємо трикутниками з фаршем.
  • Обмокаємо кожен бендерик в збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.

Смачного!

Зазвичай їх подають до гарячого бульйону, але можна їсти і без нього.

Автор: Богданна Рибак