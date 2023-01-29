Бендерики з м'ясом: ідеальні до бульйону
29 січня 2023, 13:08Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Набридли звичайні млинці з м'ясом – приготуйте смажені бендерики.
Бендерики з м'ясом – відмінний вибір для ситного обіду. Це смажені млинці, вправно завернуті у вигляді трикутників.
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Начинки для них можуть бути з курки, фаршу асорті, риби чи сиру. Обирати вам!
Бендерики з м'ясом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 15 – 20 штук
– 1 літр молока;
– 5 яєць;
– 4 столові ложки олії;
– половина чайної ложки солі;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 400 грамів борошно;
– 600 грамів м'ясного фаршу;
– 1 – 2 цибулини;
– вода;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- У глибокому посуді змішуємо яйця, цукор, сіль, олію та половину молока. Додаємо борошно та вимішуємо до однорідності, аби не було грудочок.
- Вливаємо решту молока та перемішуємо.
- Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
- Для начинки змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).
- Кожен млинець розрізаємо навпіл, округлу частину підгинаємо і завертаємо трикутниками з фаршем.
- Обмокаємо кожен бендерик в збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії по 2 – 3 хвилини з кожної сторони.
Смачного!
Зазвичай їх подають до гарячого бульйону, але можна їсти і без нього.