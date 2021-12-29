Бенто-торт: рецепт популярного торта для двох
29 грудня 2021 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Здивуйте рідних та близьких популярним бенто-тортом, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Рецепт надзвичайно простий, а торт – яскравий.
Бенто-торт – це невеликий торт вагою 400 – 500 грамів. Його особливість в тому, що він розрахований на одну або дві порції. Зазвичай його упаковують у персональну коробку.
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Вперше бенто-торт з'явився в Кореї, проте згодом набув популярності в цілому світі.
Рецепт простого бенто-торта
- Час: 60 хвилин
- Порції: 450 – 500 грамів
– 6 штук сирих курячих яєць;
– 150 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 10 грамів какао.
Для просочування:
– 70 мілілітрів води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Ретельно збийте білки, додайте цукру та збивайте до його розчинення.
- До пишної білкової маси додайте жовтки, борошно та розпушувач. Збийте масу на низьких обертах міксера або перемішайте лопаткою.
- Половину тіста викладіть на звичайне деко для духовки. Розрівняйте його на половині деко.
- До решти тіста додайте какао та перемішайте. Викладіть його на другу половину деко.
- З'єднайте дві маси шпажкою, щоб вийшов візерунок.
- Випікайте тісто в духовці при температурі 170 градусів 20 хвилин.
- Зніміть з бісквіта кірочку, виріжте шість коржів діаметром 12 сантиметрів.
– 300 грамів крем-сиру;
– 20 грамів згущеного молока;
– 20 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів вершкового масла.
Додатково:
– малина;
– солона карамель;
– арахіс;
– шоколад.
Приготування:
- У чаші для міксера змішайте крем-сир, цукрову пудру, згущене молоко та м'яке масло.
- Перекладіть крем у кондитерський мішок для зручності.
- Просочіть коржі лимонним сиропом.
- Викладіть крем, малину, знову крем. Розрівняйте все лопаткою та накрийте іншим бісквітом.
- Задекоруйте кремом бенто-торт на свій смак.
Смачного!
Відеорецепт приготування бенто-торта від Лілії Цвіт: