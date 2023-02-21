Ідеальний соус до картоплі чи риби: готуємо бер блан
21 лютого 2023, 11:37Читать новость на русском
Щоб доповнити страву з картоплі чи риби обов'язково подайте їх з соусом. Ідеальним варіантом є бер блан.
Одним із найпопулярніших соусів французької кухні є бер блан. Його основа – це вершкове масло, звідки й назва соусу.
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Французькі шеф-кухарі готують його одразу великими порціями з кілограма масла, ми ж пропонуємо зупинитися на двох порціях.
Він ідеально пасує до печеної картоплі, смаженої риби чи овочів, таких як спаржа чи стручкова квасоля.
Рецепт соусу Бер блан
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 20 грамів цибулі шалот;
– 1 столова ложка яблучного або виноградного оцту;
– 1 столова ложка білого вина;
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Нарізаємо дрібними кубиками цибулю. Перекладаємо у маленький сотейник та вливаємо оцет і вино. Випарюємо на повільному вогні, щоб залишилася 1 столова ложка соусу.
- Нарізаємо холодне масло кубиками та по одному додаємо до цибулі. Помішувати ложкою чи лопаткою не можна, використовуйте тільки рухи сотейником.
- Солимо та перчимо соус.
- Для подачі його можна процідити, або залиши як є.
- Якщо соус розшарувався, додайте ще холодного масла, або трішки вершків та перебийте блендером.
Смачного!