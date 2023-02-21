Ідеальний соус до картоплі чи риби: готуємо бер блан

Щоб доповнити страву з картоплі чи риби обов'язково подайте їх з соусом. Ідеальним варіантом є бер блан.

Одним із найпопулярніших соусів французької кухні є бер блан. Його основа – це вершкове масло, звідки й назва соусу.

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Французькі шеф-кухарі готують його одразу великими порціями з кілограма масла, ми ж пропонуємо зупинитися на двох порціях.

Він ідеально пасує до печеної картоплі, смаженої риби чи овочів, таких як спаржа чи стручкова квасоля.

Рецепт соусу Бер блан

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 20 грамів цибулі шалот;– 1 столова ложка яблучного або виноградного оцту;– 1 столова ложка білого вина;– 100 грамів вершкового масла;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо дрібними кубиками цибулю. Перекладаємо у маленький сотейник та вливаємо оцет і вино. Випарюємо на повільному вогні, щоб залишилася 1 столова ложка соусу.

Нарізаємо холодне масло кубиками та по одному додаємо до цибулі. Помішувати ложкою чи лопаткою не можна, використовуйте тільки рухи сотейником.

Солимо та перчимо соус.

Для подачі його можна процідити, або залиши як є.

Якщо соус розшарувався, додайте ще холодного масла, або трішки вершків та перебийте блендером.

Смачного!