Що таке бер-нуазет і як його приготувати: рецепт від Гордона Рамзі

Ми часто чуємо від кухарів українських кулінарних шоу вислів "на маслі бер-нуазет", але що воно таке знають не всі. Ми вирішили розповісти вам про це ароматне масло та поділитися рецептом відомо шеф-кухаря Гордона Рамзі.

Бер-нуазет – це масло з горіховим ароматом, яке виходить при нагріванні звичайного вершкового масла до 140 – 144 градусів, коли його "рідка" фракція перетворюється на коричневий осад. Іншими словами, це топлене масло яке термічно обробили.

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Також існує однойменний соус, який готується з додаванням цього масла. На маслі бер-нуазет готують різноманітні овочі, прикрашають ним вишукані страви з риби чи м'яса. Завдяки його особливому горіховому аромату, будь-яка страва одразу набуває розкішних ноток.

Рецепт бер-нуазет від Гордона Рамзі

Час: 5 хвилин

– 125 грамів вершкового масла.

Приготування:

У сотейнику повільно розтопіть несолене вершкове масло. Прогрівайте його доти, доки воно не почне темніти.

Зніміть з вогню та залишіть його на 1 хвилину. Акуратно перелийте масло в жаростійку миску. Слідкуйте, щоб не потрапив осад.



Масло Бер-нуазет / Фото James Martin Chef

Випічка з таким маслом набуває особливого, дуже приємного аромату. Також його можна додавати до риби, м'яса чи овочів.

Смачного!