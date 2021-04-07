Березовий сік: користь, шкода та застосування в кулінарії

У матеріалі SmachnoNews ми розповімо про користь, шкоду березового соку та застосування в кулінарії.

Прозорий, солодкий сік збирають зі стовбурів берези. Зазвичай це відбувається у період весняного сокоруху (від середини березня до середини квітня). Для збору соку важливо обирати екологічне місце, наприклад, у гаях, але не поблизу доріг, бо дерева можуть вбирати шкідливі речовини з повітря. З одного невеликого дерева можна зібрати від 3 до 7 літрів соку.

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Свіжий березовий сік можна зберігати в холодильнику не більше 2 діб без спеціальної обробки, а потім він втрачає свої корисні властивості. Вживати можна не більше однієї склянки на день.

– користь соку

Сік берези містить багато мікроелементів, серед яких залізо, кальцій, калій, магній, а також глюкозу, дубильні речовини, органічні кислоти.

Вживання напою зміцнює імунну систему організму, додає бадьорості, тонусу, очищує від токсинів, покращує обмінні процеси в організмі.

– протипоказання вживання березового соку

Не можна вживати сік у великих кількостях, а також дітям, особам у яких алергія, особливо на березовий пилок, при сечокам'яній хворобі, каменях в нирках. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

Лимонад з апельсином/ Фото Pexels

– застосування в кулінарії

З березового соку готують лимонади, квас, компоти та консервують з додаванням цитрусових, різноманітних ягід та сухофруктів.