Так смачно, що важко в це повірити: як закрити ідеальний березовий сік, котрий нагадує мохіто

Весна – час для заготівлі березового соку. Щоб він довше зберігався, напій варто законсервувати.

Березовий сік за цим рецептом нагадує мохіто. Причиною цьому є м'ята та лимон.

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Якщо у вас є лише суха м'ята, її краще перед консервацією залити окопом і додати чверть склянки настояної на м'яті води. Адже суха м'ята у банці може з часом гірчити.

Березовий сік з лимоном та м'ятою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

– 3 літри свіжого соку;– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);– 1 чайна ложка лимонної кислоти;– 2 скибки лимона;– 1 гілочка свіжої м'яти або декілька листочків.

Приготування: