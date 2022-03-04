Без борошна, дріжджів та яєць: рецепт вівсяного хліба
4 березня 2022 , 12:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
У магазинах нині дефіцит пшеничного борошна, проте є вівсяні пластівці. Їх ми й використаємо для домашнього хліба. Процес приготування простий, без довгого замішування.
Рецептом поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Скористайтеся ним – у вас вийде чудовий вівсяний хліб.
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Рецепт вівсяного хліба
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 1
– 200 грамів вівсяних пластівців;
– 3 столові ложки соняшникового або гарбузового насіння;
– 2 столові ложки меду;
– 3 столові ложки олії;
– ½ чайної ложки соди;
– 350 мілілітрів води;
– дрібка солі.
Приготування:
- У великій мисці змішайте вівсянку, насіння, мед та олію.
- Додайте сіль та соду.
- Залийте всі інгредієнти водою, перемішайте й дайте масі настоятися (на 30 хвилин).
- Сформуйте буханець і перекладіть до форми, укриту пергаментом для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте хліб 45 – 50 хвилин.
- Готовому вівсяному хлібу дайте охолонути, а потім наріжте його на скибочки.
Смачного!