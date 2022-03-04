Без борошна, дріжджів та яєць: рецепт вівсяного хліба

4 березня 2022 , 12:11
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

У магазинах нині дефіцит пшеничного борошна, проте є вівсяні пластівці. Їх ми й використаємо для домашнього хліба. Процес приготування простий, без довгого замішування.

Рецептом поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Скористайтеся ним – у вас вийде чудовий вівсяний хліб.

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Рецепт вівсяного хліба

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 200 грамів вівсяних пластівців;
 – 3 столові ложки соняшникового або гарбузового насіння;
 – 2 столові ложки меду;
 – 3 столові ложки олії;
 – ½ чайної ложки соди;
 – 350 мілілітрів води;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте вівсянку, насіння, мед та олію.
  1. Додайте сіль та соду.
  1. Залийте всі інгредієнти водою, перемішайте й дайте масі настоятися (на 30 хвилин).
  1. Сформуйте буханець і перекладіть до форми, укриту пергаментом для випікання.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте хліб 45 – 50 хвилин.
  1. Готовому вівсяному хлібу дайте охолонути, а потім наріжте його на скибочки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак