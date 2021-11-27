Без хімії та консервантів: готуємо ванільний цукор вдома
27 листопада 2021 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:kuchniamagdy
Ванільний цукор є обов’язковим інгредієнтом для багатьох десертів. Він виготовляється з цукру в поєднанні з ванільними паличками або з екстрактом ванілі.
Ця чудова солодка спеція використовується в кондитерських виробах. Цікаво, що особливою популярністю ванільний цукор користується у Європі, а от на інших континентах його важко знайти.
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Приготувати ванільний цукор в домашніх умовах нескладно – техніка настільки проста, що це може зробити й дитина. Знадобиться лише два інгредієнти і трішки терпіння.
Рецепт домашнього ванільного цукру
Інгредієнти:
- 1 банка з кришкою;
- 200 грам дрібного цукру;
- 1 стручок ванілі.
Як це зробити:
- Насипте цукор в банку.
- Розріжте стручок ванілі вздовж гострим ножем і витягніть насіння ванілі. Зробити це потрібно дуже обережно.
- Стручок ванілі розріжте на дві або три частини.
- Поверніться до банки з цукром і всипте в неї "дорогоцінні" ванільні боби разом із шматочками тростини.
- Закрийте банку і струсіть її. Таким чином ми змішуємо квасолю і стручок ванілі з цукром.
- Залиште банку на два тижні, але не забувайте кожен день струшувати банку, змішуючи цукор з ваніліном. Таким чином, цукор не злипається, але вбирає аромат ванілі.