Безалкогольний мохіто: три домашні рецепти освіжаючого напою

Мохіто – коктейль з лаймом та м'ятою чудово освіжає у спекотні дні. Ми підготували для вас три рецепти напою, які ви легко приготуєте вдома.

Мохіто – популярний алкогольний коктейль на Кубі. Також поширений і безалкогольний варіант. Його готують з коричневого тростинного цукру, з додаванням лайму, газованої води та м'яти.

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Безалкогольні коктейлі можна подавати у будні та свята. Крім класичного рецепта з лаймом та м'ятою, у коктейлі додають апельсини, лимони та полуницю.

Мохіто з лаймом/ Фото Pexels

Мохіто з лаймом

Час: 3 – 5 хвилин

3 – 5 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 23 ккал

Лайм помийте, наріжте скибочками. У склянки покладіть кілька скибочок лайма, розімніть дерев'яною ложкою, щоб вичавити сік, додайте листочки м'яти, перемішайте. Далі – додайте ще кілька скибочок лайма та цукор, викладіть лід до середини склянки, перемішайте. Влийте газовану воду, задекоруйте м'ятою та лаймом.

– 1/2 лайма;– 100 мілілітрів мінеральної газованої води;– 2 чайні ложки коричневого тростинного цукру;– 3 гілочки м'яти;– кубики льоду.

Мохіто з полуницею/ Фото Unsplash

Мохіто з полуницею

Час: 10 хвилини

10 хвилини Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 47 ккал

Полуницю помийте, обсушіть, наріжте скибочками. М'яту помийте, обсушіть. Лайм помийте, розріжте на 3 – 5 частин. У графин викладіть м'яту, полуницю, додайте цукор, розімніть дерев'яною ложкою. Влийте солодку газовану воду, додайте лід. Розлийте у склянки, задекоруйте м'ятою. У готовий коктейль додайте соломинки перед подачею до столу.

– 8 – 12 шт. полуниці;– пучок м'яти;– 2 лайми;– 1,5 літра солодкого газованого напою Sprite (або вода);– кубики льоду.

Мохіто з апельсином/ Фото Unsplash

Мохіто з апельсином

Час: 5 – 7 хвилини

5 – 7 хвилини Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 155 ккал

Апельсин, лайм помийте, розріжте навпіл, наріжте скибочками. У склянки викладіть скибочки апельсина, лайма, додайте м'яту, цукор. Розімніть дерев'яною ложкою для аромату. Додайте воду, викладіть кубики льоду, перемішайте. Влийте апельсиновий сік. Готовий напій прикрасьте скибочкою апельсина або м'ятою. Смачного!

– 1/2 апельсина;– 1/2 лайма;– 1 склянка апельсинового соку;– 2 чайні ложки цукру;– 1-2 гілочки м'яти;– 100 мілілітрів газовозної води;– лід.