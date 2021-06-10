Безалкогольний мохіто: три домашні рецепти освіжаючого напою

Мохіто – коктейль з лаймом та м'ятою чудово освіжає у спекотні дні. Ми підготували для вас три рецепти напою, які ви легко приготуєте вдома.
Мохіто – популярний алкогольний коктейль на Кубі. Також поширений і безалкогольний варіант. Його готують з коричневого тростинного цукру, з додаванням лайму, газованої води та м'яти.
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Безалкогольні коктейлі можна подавати у будні та свята. Крім класичного рецепта з лаймом та м'ятою, у коктейлі додають апельсини, лимони та полуницю.
Мохіто з лаймом/ Фото Pexels
Мохіто з лаймом
- Час: 3 – 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 23 ккал
– 1/2 лайма;
– 100 мілілітрів мінеральної газованої води;
– 2 чайні ложки коричневого тростинного цукру;
– 3 гілочки м'яти;
– кубики льоду.
- Лайм помийте, наріжте скибочками.
- У склянки покладіть кілька скибочок лайма, розімніть дерев'яною ложкою, щоб вичавити сік, додайте листочки м'яти, перемішайте.
- Далі – додайте ще кілька скибочок лайма та цукор, викладіть лід до середини склянки, перемішайте.
- Влийте газовану воду, задекоруйте м'ятою та лаймом.
Мохіто з полуницею/ Фото Unsplash
Мохіто з полуницею
- Час: 10 хвилини
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 47 ккал
– 8 – 12 шт. полуниці;
– пучок м'яти;
– 2 лайми;
– 1,5 літра солодкого газованого напою Sprite (або вода);
– кубики льоду.
- Полуницю помийте, обсушіть, наріжте скибочками.
- М'яту помийте, обсушіть.
- Лайм помийте, розріжте на 3 – 5 частин.
- У графин викладіть м'яту, полуницю, додайте цукор, розімніть дерев'яною ложкою.
- Влийте солодку газовану воду, додайте лід.
- Розлийте у склянки, задекоруйте м'ятою. У готовий коктейль додайте соломинки перед подачею до столу.
Мохіто з апельсином/ Фото Unsplash
Мохіто з апельсином
- Час: 5 – 7 хвилини
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 155 ккал
– 1/2 апельсина;
– 1/2 лайма;
– 1 склянка апельсинового соку;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1-2 гілочки м'яти;
– 100 мілілітрів газовозної води;
– лід.
- Апельсин, лайм помийте, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
- У склянки викладіть скибочки апельсина, лайма, додайте м'яту, цукор. Розімніть дерев'яною ложкою для аромату.
- Додайте воду, викладіть кубики льоду, перемішайте.
- Влийте апельсиновий сік.
- Готовий напій прикрасьте скибочкою апельсина або м'ятою. Смачного!