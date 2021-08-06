Можна навіть дітям: домашній сидр із яблук – безалкогольний рецепт
Джерело:24 канал
Якщо вам по тій чи іншій причині не можна вживати алкоголь, або ж ви просто його не любите – наш рецепт яблучного сидру саме для вас! Ми навчимо вас, як приготувати смачнющий яблучний сидр вдома без алкоголю, а ще не потрібно чекати місяці доки він забродить.
Яблучний сидр – смачний напій з приємною кислинкою. Його обожнюють багато поціновувачів легких алкогольних напоїв.
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Але, що ж робити якщо ви не вживаєте алкоголь, або хочете дати дитині яблучний напій? Ми підготували для вас рецепт солодкого та безалкогольного яблучного сидру, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Рецепт безалкогольного яблучного сидру
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Яблучний сидр / Фото Кухар
– 1 л яблучного соку;
– 500 мл газованої води;
– 2 – 4 яблука;
– 1 апельсин;
– 1 палочка кориці;
– 5 – 8 шт. гвоздики;
– 3 – 4 ст. л. цукру.
Приготування:
- Налийте в каструлю яблучний сік та доведіть його до кипіння.
- Додайте паличку кориці, гвоздику та цукор – перемішайте. Зменште вогонь та варіть напій ще 4 – 5 хвилин.
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Приготування сидру / Фото Кухар
- Ретельно помийте фрукти. Апельсини наріжте кружечками та додайте соку.
- Яблука наріжте кружечками та видаліть серединки. Також відправте до соку.
Фрукти для сидру / Фото Кухар
- Варіть напій ще 5 хвилин.
- Зніміть каструлю з плити та охолодіть напій. Процідіть напій.
- Влийте газовану воду та перемішайте.
- Безалкогольний яблучний сидр готовий. Смачного!