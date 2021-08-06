Можна навіть дітям: домашній сидр із яблук – безалкогольний рецепт

6 серпня 2021 , 19:26
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Джерело:

24 канал

Якщо вам по тій чи іншій причині не можна вживати алкоголь, або ж ви просто його не любите – наш рецепт яблучного сидру саме для вас! Ми навчимо вас, як приготувати смачнющий яблучний сидр вдома без алкоголю, а ще не потрібно чекати місяці доки він забродить.

Яблучний сидр – смачний напій з приємною кислинкою. Його обожнюють багато поціновувачів легких алкогольних напоїв.

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Але, що ж робити якщо ви не вживаєте алкоголь, або хочете дати дитині яблучний напій? Ми підготували для вас рецепт солодкого та безалкогольного яблучного сидру, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Рецепт безалкогольного яблучного сидру

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Яблучний сидр / Фото Кухар

Інгредієнти:
 – 1 л яблучного соку;
 – 500 мл газованої води;
 – 2 – 4 яблука;
 – 1 апельсин;
 – 1 палочка кориці;
 – 5 – 8 шт. гвоздики;
 – 3 – 4 ст. л. цукру.

Приготування:

  1. Налийте в каструлю яблучний сік та доведіть його до кипіння.
  2. Додайте паличку кориці, гвоздику та цукор – перемішайте. Зменште вогонь та варіть напій ще 4 – 5 хвилин.

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Приготування сидру / Фото Кухар

  1. Ретельно помийте фрукти. Апельсини наріжте кружечками та додайте соку.
  1. Яблука наріжте кружечками та видаліть серединки. Також відправте до соку.


Фрукти для сидру / Фото Кухар

  1. Варіть напій ще 5 хвилин.
  1. Зніміть каструлю з плити та охолодіть напій. Процідіть напій.
  1. Влийте газовану воду та перемішайте.
  1. Безалкогольний яблучний сидр готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак