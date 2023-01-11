Безе торт з мандаринами: простий рецепт з яєчних білків

11 січня 2023, 11:52
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Частенько після свят залишаються не використані яєчні білки. Що з ними робити? Викидати шкода, а омлети їсти вже не взмозі.

Торт з безе – чудовий варіант для простої домашньої випічки. Яскравий вигляд десерту підкорить не одне серце за святковим столом, а прикрасити його можна будь-якими сезонними ягодами чи фруктами.

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Існує багато популярних десертів з яєчних білків: тістечко Павлова, меренговий рулет, але ми радимо почати саме з торта безе. 

Рецепт торт з безе

  • Час: 2 години
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів цукру;
 – 4 яєчних білки;
 – 1 чайна ложка лимонного соку;
 – 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  • Збиваємо білки до пінки і у два етапи додаємо цукор.
  • Далі додаємо лимонник сік і вкінці крохмаль.
  • Викладаємо меренгу будь-якої форми, яка вам подобається випікаємо при 110 градусах 2 години.
Інгредієнти для крему:
 – жирні коров'ячі вершки 30 – 33%;
 – цукрова пудра;
 – крем-сир.

Приготування:

  • Збиваємо вершки, додаємо цукор трішки крем-сиру. Маса повинна бути стійкою.

  • Оформляємо тортик кремом, додаємо улюблені сезонні ягоди чи фрукти та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак