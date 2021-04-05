Пісні хлібці без глютену на кожен день: рецепт Лізи Глінської

Якщо ви пильне стежите за своєю фігурою чи не вживаєте глютену цей рецепт пісних хлібців саме для вас!

Хлібці за рецептом Лізи Глінської не тільки смачні та пісні, а ще й корисні. Вони легко готуються та до їх складу входить рисове борошно і насіння.

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Хлібці виходять ароматними, хрумкими, а їсти їх можна як самі, так і з салатом чи овочами.

Рецепт пісних хлібців

У мисці з'єднайте насіння соняшника, кунжут, мак та льон. Перемішайте насіння та відставте в сторону. Підігрійте кокосову олію в мікрохвильовці. В окремій мисці з'єднайте теплу воду з сіллю та цукром, перемішайте. Влийте гарячу кокосову олію та знову перемішайте. Додайте рисове борошно до рідкої суміші та вимішуйте до однорідної консистенції. З'єднайте рідку масу з насінням та вимішайте. Застеліть шар пергаменту на деко та викладіть по 1 столовій ложці тіста для хлібців. Трішки розрівняйте їх та відправте випікатися в розігріту до 160 градусів духовку з режимом "Конвекція" на 15 – 20 хвилин. Рум'яні хлібці вийміть з духовки, перекладіть на блюдце та подавайте до столу. Смачного!

– 170 мл води;– 100 г рисового борошна;– 100 г насіння соняшнику;– 10 г лляного насіння;– 80 г білого кунжуту;– 10 г маку;– ½ ч. л солі;– 1 ч. л цукру;– 40 г кокосової олії.

Рецепт приготування хлібців без глютену та яєць у відео: