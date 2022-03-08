Біґа та пуліш: як приготувати швидку опару з мінімумом дріжджів

8 березня 2022 , 17:03
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом опари з мінімальним використанням дріжджів. Густа опара чудово підійде для здобної випічки, рідка – для хліба.

Біґа та пуліш – це різновили опари для хліба та іншої випічки з мізерною кількістю дріжджів. Такая опара не лише дає змогу економити дріжджі, а й значно покращує якість хлібобулочних виробів.

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Швидка опара буває двох видів:

  • Густа (біґа) – вологістю 60%. Біґа дуже добре працює для здоби.
  • Рідка (пуліш) – вологістю 100%. Пуліш найкраще підходить для домашнього хліба. Рідку опрау можна зберігати в холодильнику до 14 днів, що дуже зручно.

Основний рецепт опари

Інгредієнти:
 – 1 грам сухих дріжджів (якщо старі – візьміть 2 грами, якщо свіжі пресовані – 3 грами);
 – 100 грамів цільнозернового борошна;
 – 100 грамів пшеничного борошна;
 – 200 грамів води кімнатної температури;
 – дрібка цукру.

Приготування:

  1. У 50 грамах літеплої води розчиніть дрібку цукру та дріжджі. Залиште заготовку на 15 – 20 хвилин у теплому місці для активації дріжджів.
  1. Додайте решту води, просіяне борошно й добре вимішайте, щоб не було грудочок.
  1. Перекладіть опару до харчового контейнера, нещільно накрийте кришкою й залиште підходити при кімнатній температурі або ж, якщо хочете завести тісто не сьогодні, відправте до холодильника.
Зверніть увагу! Біґа готова, коли, піднявшись у контейнері, вона почала опадати. Використавши частину опари, додайте до неї свіжу суміш зі 100 грамів борошна та 100 грамів води, перемішайте й поставте, прикривши кришкою, зберігатися до холодильника.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак