Біґа та пуліш: як приготувати швидку опару з мінімумом дріжджів
8 березня 2022 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом опари з мінімальним використанням дріжджів. Густа опара чудово підійде для здобної випічки, рідка – для хліба.
Біґа та пуліш – це різновили опари для хліба та іншої випічки з мізерною кількістю дріжджів. Такая опара не лише дає змогу економити дріжджі, а й значно покращує якість хлібобулочних виробів.
Читайте також Щоб випічка була пухкою: прості правила роботи з дріжджами від шеф-кухаря
Швидка опара буває двох видів:
- Густа (біґа) – вологістю 60%. Біґа дуже добре працює для здоби.
- Рідка (пуліш) – вологістю 100%. Пуліш найкраще підходить для домашнього хліба. Рідку опрау можна зберігати в холодильнику до 14 днів, що дуже зручно.
Основний рецепт опариІнгредієнти:
– 1 грам сухих дріжджів (якщо старі – візьміть 2 грами, якщо свіжі пресовані – 3 грами);
– 100 грамів цільнозернового борошна;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів води кімнатної температури;
– дрібка цукру.
Приготування:
- У 50 грамах літеплої води розчиніть дрібку цукру та дріжджі. Залиште заготовку на 15 – 20 хвилин у теплому місці для активації дріжджів.
- Додайте решту води, просіяне борошно й добре вимішайте, щоб не було грудочок.
- Перекладіть опару до харчового контейнера, нещільно накрийте кришкою й залиште підходити при кімнатній температурі або ж, якщо хочете завести тісто не сьогодні, відправте до холодильника.
Смачного!