Що означає білий наліт на шоколаді: чи можна його їсти у такому вигляді

Якість продуктів – це те, на що завжди варто звертати увагу. Йдеться не лише про смак, адже можна неабияк зашкодити своєму здоров'ю.

Інколи трапляється, що на шоколаді утворюється білий наліт. Не варто впадати у розпач – такий продукт все ще придатний до споживання.

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Як розпізнати старий і зіпсований шоколад

Шоколад є прекрасним доповненням до тортів, морозива, десертів і солодких страв, наприклад, млинців. Для того, щоб перевірити якість шоколаду, звертайте увагу на кілька деталей. Перш за все – це термін придатності. Не їжте прострочений продукт, навіть якщо він ще має гарний вигляд.

Як утворюється білий наліт на шоколаді

Білий наліт на шоколаді – це не що інше, як цукор, який "випав" з продукту під впливом різких температурних перепадів. Якщо помістити шоколад у холодильник, а потім поставити його в тепле місце, всередині шоколадної обгортки утворюється роса.

Саме ця роса витягне цукор із шоколаду та випарується, залишивши білий наліт по всій плитці.Тому продукт не шкідливий для здоров'я, а його смак абсолютно не постраждав.

Чудовий смаколик / Фото unsplash

Чи безпечний сірий наліт

Сірий наліт на шоколаді є результатом випадання жиру з продукту. Якщо ви зберігаєте шоколад у занадто теплому місці, він почне танути, а природний жир випадатиме в осад.

Коли ви перемістите шоколад у більш прохолодне місце або поставите його в холодильник, шоколад застигне, а жир застигне на його поверхні. Саме він створює сірий наліт на продукті. Цей шоколад також придатний до споживання.

Який на смак якісний шоколад

Шоколад повинен мати шовковисто-гладку текстуру з виразним та насиченим смаком. Індикатори низької якості – це зерниста або воскоподібна структура. Хороший шоколад виготовляється зі справжнього какао-масла і повинен швидко танути у роті чи руці.