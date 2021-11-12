Довше читати, ніж готувати: вівсяний пиріг із яблуками

12 листопада 2021 , 14:04
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Джерело:

kwestiasmaku

Цей простий пиріг із вівсяними пластівцями, вершковим маслом та ніжною яблучною начинкою стане справжнім святом для ваших смакових рецепторів. Трохи зусиль – і десерт для душевного чаювання буде готовий!

Яблучний пиріг – це ніжна осіння естетика, яка здатна зібрати за столом всю сім’ю. Ніжна начинка смакує просто неймовірно із хрусткою вівсяною скоринкою.

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Вівсяний пиріг з яблуками – здорова закуска, яка здатна замінити шкідливі батончики з магазину.

Рецепт вівсяного пирога з яблуками

Час: 1 година
Порцій: 4

Ніжний десерт / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

  • 1 склянка вівсяної каші швидкого приготування;
  • 1 яблуко;
  • 3 столові ложки грецького йогурту;
  • 2 яйця;
  • 3 столові ложки меду;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • 1 столова ложка арахісової пасти (за бажанням);
  • 1/2 чайної ложки кориці, харчової соди, розпушувача;
  • жменя волоських горіхів.

Приготування:

  1. Нагріти духовку до 170 градусів. Попередньо дістаньте йогурт і яйця з холодильника. Почистьте яблуко і наріжте його кубиками.
  2. Помістіть у блендер вівсянку, йогурт, яйця, мед, м’яке вершкове масло та арахісову пасту. Ретельно збийте всі інгредієнти.
  3. Додайте у масу яблука.
  4. Викладіть запашну масу на невелике деко, застелене папером для випічки, вирівняйте поверхню і посипати волоськими горіхами.
  5. Поставити в духовку і запікати приблизно 20-25 хвилин.
  6. Після охолодження розрізати на порційні шматочки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська