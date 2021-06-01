Як приготувати бісквіт: простий рецепт десерту та корисні поради

1 червня 2021 , 17:15
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Джерело:

24 канал

Як приготувати правильно бісквіт? Ми підготували для вас простий рецепт за яким він завжди виходить пишним та ніжним. Обов'язково спробуйте.

Бісквіт – солодка випічка, яку готують з додаванням яєць, цукру та борошна. Для масляного бісквітного тіста додають вершкове масло, а також какао, фрукти, горіхи, цукати. 

Існує безліч рецептів приготування бісквітного тіста. Бісквіт легкий у приготуванні, але потребує часу та терпіння. 

Яйця не зажди потрібно розділяти. Це залежить від способу приготування тіста. Для приготування холодним способом дуже важливо ретельно відділити білок від жовтка, а гарячим способом – яйця з цукром збивають на водяній бані.

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Правила приготування тіста

Деякі прості поради, які зроблять тісто пишним та смачним:

  • яйця необов'язково розділяти;
  • борошно обов'язково просійте та додавайте у тісто у три етапи;
  • не треба тісто довго вимішувати, одразу випікайте;
  • форму для випікання вистеліть пергаментом;
  • випікайте при температурі 165-180 градусів. Це залежить від духової шафи від вашої кухонної плити.

Торт з бісквітного тіста/ Фото Pexels 

Як приготувати бісквіт 

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів борошна.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

Яйця/ Фото Unsplash

  1. У мисці збийте міксером яйця до пишної піни. Збивайте протягом 5 – 7 хвилин. У два етапи додайте цукор, ще раз збийте.
  2. Далі – додайте борошно у три етапи, акуратно перемішайте лопаткою до однорідної консистенції.
  3. Форму для випікання вистеліть пергаментом, вилийте тісто, розподіліть. 
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 – 40 хвилин. Залиште на 10 хвилин у духовці.
  5. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою.

Готовий бісквіт/ Фото Рexels

  1. Дістаньте з духовки, зніміть форму, викладіть для охолодження на решітку.
  2. Загорніть у харчову плівку.
  3. Якщо готуєте торт, змастіть кремом. Подавайте до чаю. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева