Бісквіт з полуницею: простий рецепт

17 травня 2021 , 18:37
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Джерело:

24 канал

Якщо думаєте, що приготувати на десерт? Ми підготували для вас рецепт бісквіта з полуницею, який ви легко приготуєте вдома. Обов'язково спробуйте.

Пишний та повітряний бісквіт з полуницею та ніжним вершковим кремом сподобається усім. Торт можна готувати у будні та свята. 

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Бісквіт з полуницею

Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 150 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 400 грамів полуниці;
– 160 грамів борошна. Для крему:
– 300 грамів сметани 20-25% (або домашня);
– 200 грамів вершків 30-33%;
– 120 грамів цукрової пудри.
  1. Полуницю помийте, почистіть, наріжте на скибочки.
  2. Для приготування тіста у глибокій мисці збийте яйця протягом 7-10 хвилин, поступово додайте цукор, ванільний цукор.
  3. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте до збитих яєць, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури до 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
  6. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
  7. Для приготування крему у миску викладіть сметану, додайте цукрову пудру, вершки, збийте міксером до однорідної консистенції.
  8. Готовий бісквіт розріжте на дві частини, змастіть кремом, зверху викладіть полуницю. Відправте торт у холодильник на 2-3 години.
  9. Готовий торт розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева