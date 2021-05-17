Бісквіт з полуницею: простий рецепт

Якщо думаєте, що приготувати на десерт? Ми підготували для вас рецепт бісквіта з полуницею, який ви легко приготуєте вдома. Обов'язково спробуйте.
Пишний та повітряний бісквіт з полуницею та ніжним вершковим кремом сподобається усім. Торт можна готувати у будні та свята.
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Бісквіт з полуницеюІнгредієнти:
– 6 яєць;
– 150 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– 400 грамів полуниці;
– 160 грамів борошна. Для крему:
– 300 грамів сметани 20-25% (або домашня);
– 200 грамів вершків 30-33%;
– 120 грамів цукрової пудри.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте на скибочки.
- Для приготування тіста у глибокій мисці збийте яйця протягом 7-10 хвилин, поступово додайте цукор, ванільний цукор.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте до збитих яєць, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури до 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Для приготування крему у миску викладіть сметану, додайте цукрову пудру, вершки, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Готовий бісквіт розріжте на дві частини, змастіть кремом, зверху викладіть полуницю. Відправте торт у холодильник на 2-3 години.
- Готовий торт розріжте на порції. Смачного!