Як приготувати смачний бісквіт з яблуками: домашній рецепт

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Джерело:

24 канал

Надзвичайно смачний бісквіт з яблуками, який ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Запишіть собі рецепт.

Надзвичайно легкий бісквіт, який сподобається дітям і дорослим. З яблуками десерт виходить ніжним, соковитим та ароматним.

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Рецепт бісквіту

Інгредієнти для тіста:
– 5 яєць;
– 150 грамів цукру;
– розпушувач для тіста;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів борошна. Інгредієнти для начинки:
– 2-3 яблука;
– цукрова пудра.
  1. Помийте, почистіть від кісточок яблука, наріжте скибочками. У мисці змішайте з цукровою пудрою.
  2. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  3. У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор, збийте ще протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте розпушувач, борошно. Перемішайте лопаткою тісто.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, вилийте половину тіста у форму, викладіть яблука, вилийте другу частину тіста. Відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності.
  5. Дістаньте готовий бісквіт, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!