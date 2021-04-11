Як приготувати бісквітне французьке печиво Мадлен: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вишуканого французького печива, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Усі будуть у захваті.

Класичне тісто для печива готують з вершкового масла, борошна, харчової соди, цукрової пудри, яєць з додаванням рому та випікається у спеціальній формі з фігурним поглибленням морських гребінців.

Цікава історія походження печива пов'язана з ім'ям титулярного короля Польщі й останнього герцога Лотарингії – Станіслава Лещинського. 1755 року під час приготувань до урочистого обіду у своєму замку в Коммерсі, йому повідомили, що кухар звільнився і не приготував десерту. Служниця Мадлен Польм'є запропонувала приготувати печиво за рецептом своєї бабусі. Десерт назвали на честь служниці.

Це ароматне печиво з лимонною цедрою та глазур'ю сподобається усій вашій родині.

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Рецепт печива

Ретельно помийте лимони, натріть цедру на грубій тертці, вичавіть сік. У каструлі розтопіть вершкове масло на маленькому вогні. У мисці з'єднайте яйця з цукровою пудрою, додайте ванільний цукор, збийте міксером протягом п'яти хвилин. Далі – додайте борошно, сіль, розпушувач, цедру, лимонний сік, перемішайте силіконовою лопаткою, влийте вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Закрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник. Для приготування глазурі у мисці з'єднайте лимонну цедру з цукровою пудрою, перемішайте, додайте лимонний сік, перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 165 градусів, відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до золотого кольору. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, змастіть глазур'ю. Викладіть печиво на тарілку. Смачного!

– 100 грамів вершкового масла 82%;– 2 яйця;– 100 грамів цукрової пудри;– 120 грамів борошна;– 7-10 грамів ванільного цукру;– 1 столова ложка лимонного соку;– 1 лимон (цедра);– розпушувач;– сіль.– 1/2 лимона (цедра);– 150 грамів цукрової пудри.