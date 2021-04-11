Як приготувати бісквітне французьке печиво Мадлен: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вишуканого французького печива, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Усі будуть у захваті.
Класичне тісто для печива готують з вершкового масла, борошна, харчової соди, цукрової пудри, яєць з додаванням рому та випікається у спеціальній формі з фігурним поглибленням морських гребінців.
Цікава історія походження печива пов'язана з ім'ям титулярного короля Польщі й останнього герцога Лотарингії – Станіслава Лещинського. 1755 року під час приготувань до урочистого обіду у своєму замку в Коммерсі, йому повідомили, що кухар звільнився і не приготував десерту. Служниця Мадлен Польм'є запропонувала приготувати печиво за рецептом своєї бабусі. Десерт назвали на честь служниці.
Це ароматне печиво з лимонною цедрою та глазур'ю сподобається усій вашій родині.
Читайте також Смачне кукурудзяне печиво: домашній рецепт
Рецепт печива
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 120 грамів борошна;
– 7-10 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 лимон (цедра);
– розпушувач;
– сіль.
Інгредієнти для глазурі:
– 1/2 лимона (цедра);
– 150 грамів цукрової пудри.
- Ретельно помийте лимони, натріть цедру на грубій тертці, вичавіть сік.
- У каструлі розтопіть вершкове масло на маленькому вогні.
- У мисці з'єднайте яйця з цукровою пудрою, додайте ванільний цукор, збийте міксером протягом п'яти хвилин. Далі – додайте борошно, сіль, розпушувач, цедру, лимонний сік, перемішайте силіконовою лопаткою, влийте вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Закрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник.
- Для приготування глазурі у мисці з'єднайте лимонну цедру з цукровою пудрою, перемішайте, додайте лимонний сік, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 165 градусів, відправте запікатись протягом 10-15 хвилин до золотого кольору.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, змастіть глазур'ю.
- Викладіть печиво на тарілку. Смачного!