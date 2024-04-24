Навіть пекти не треба: як приготувати торт "Бите скло" – швидкий рецепт

24 квітня 2024, 20:45
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Джерело:

Shuba

Торт "Бите скло" люблять багато українців. І не дарма, адже це смачний та дуже гарний десерт.

Окрім цього, простота приготування просто вражає. Випікати нічого не треба, адже головний інгредієнт – це желе.

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Рецепт торта "Бите скло"

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів сметани;
– 3 чайні ложки желатину;
– 100 грамів цукру;
– 3 пакетики різного желе.

Приготування:

  1. Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Наприклад, ківі, полуницю та апельсин. Приготуйте желе за інструкцією.
  2. Розлийте його у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин.
  3. Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде по скляночці желе кожного смаку.
  4. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту – великі чи маленькі, на ваш смак.
  5. Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув.
  6. В окремій мисці збийте міксером сметану та цукор. Важливо, щоб цукор повністю розтанув.
  7. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.
  8. Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.
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Автор: Ольга Котів