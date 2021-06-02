Відомо хто пройшов до фіналу Bocuse d'Or Україна: відомі імена шеф-кухарів

Вперше в Україні відбувся Національний відбір з метою вибору кандидатів, які будуть представляти Україну на Bocuse d'Or Europe Final 2022. Обрано 50 шеф-кухарів першого відбіркового туру, а хто з них поїде представляти країну на фінал Bocuse d'Or Europe Final 2022 дізнаємося 11 жовтня 2021 року.

На Bocuse d'Or Україна, 1 червня 2021 року, обрали 50 фіналістів першого етапу. Наступним етапом відбору до фіналу національного відбіркового туру оберуть не більше 8 кандидатів, котрі зможуть брати подальшу участь у конкурсі.

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Переможець Bocuse d'Or Україна зможе представити Україну на європейському етапі конкурсу Bocuse d'Or Europe Final 2022, та у Великому фіналі в Ліоні у 2023 році.

Історія створення конкурсу Bocuse d'Or

У січні 1987 року відомий шеф-кухар Поль Бокюз заснував революційний гастрономічний конкурс Bocuse d'Or, котра проводиться й по досі. На меті у культового кулінара було повторити ідею проведення великих спортивних подій, тож він створив власне справжнє шоу з акцентом на кулінарію та кухарів.

Поль Бокюз / Фото Академії шеф-кухарів

Конкурс Bocuse d'Or відбувається в Sirha — спеціалізованій виставці товарів та обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування у Ліоні, Франція.

Ідеєю заходу Поля Бокюза було об'єднати 24 молодих кухарів з усього світу серед найперспективніших талантів свого покоління, які готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед аудиторією та журі.

До складу журі конкурсу входять найвідоміші шеф-кухарі світу, котрі й голосуватимуть за найкращого кулінара.

Фіналісти першого етапу

*Перелік фіналістів опубліковано в алфавітному порядку

Баранова Елеонора Едуардівна

Елеонора Едуардівна Безушко Василь Васильович

Василь Васильович Богданов Сергій Євгенович

Сергій Євгенович Венглінський Олександр Ростиславович

Олександр Ростиславович Войнілко Сергій Андрійович

Сергій Андрійович Володін Владислав Олександрович

Владислав Олександрович Волошин Владислав Миколайович

Владислав Миколайович Волошин Дмитро Владимирович

Дмитро Владимирович Висоцький Максим Юрійович

Максим Юрійович Дворкін Олексій Геннадійович

Олексій Геннадійович Захаров Вадим Вікторович

Вадим Вікторович Зедрін Євген

Євген Колісник Андрій Сергійович

Андрій Сергійович Лазаренко Дмитро Сергійович

Дмитро Сергійович Лалак Владислав Олександрович

Владислав Олександрович Липко Александр Юрійович

Александр Юрійович Ліонов Владислав Юрійович

Владислав Юрійович Любімов Дмитро Валерійович

Дмитро Валерійович Маслобоєв Макар Михайлович

Макар Михайлович Мацюта Андрій Ігорович

Андрій Ігорович Мезенцев Ігор Олександрович

Ігор Олександрович Невмержицький Юрій Сергійович

Юрій Сергійович Новосад Олександр Віталійович

Олександр Віталійович Новіков Юрій Вікторович

Юрій Вікторович Нужний Віталій Володимирович

Віталій Володимирович Осіпов Микола Андрійович

Микола Андрійович Панченко Денис Александрович

Денис Александрович Петренко Андрій

Андрій Петренко Олександр Олександрович

Олександр Олександрович Приварников Андрій Вікторович

Андрій Вікторович Присяжнюк Дмитро Геннадійович

Дмитро Геннадійович Прихідько Максим Володимирович

Максим Володимирович Радучич Артем Сергійович

Артем Сергійович Рачок Вадим Олександрович

Вадим Олександрович Редька Альона Анатоліївна

Альона Анатоліївна Сердюк Роман Вікторович

Роман Вікторович Сидоров Олексій Юрійович

Олексій Юрійович Сліпченко Костянтин Олексійович

Костянтин Олексійович Смирнов Марат Александрович

Марат Александрович Сухомлин Андрій Миколайович

Андрій Миколайович Токарєв Кирило Сергійович

Кирило Сергійович Ульянов Ілля Володимирович

Ілля Володимирович Федочинська Христина Ігорівна

Христина Ігорівна Химич Микола Петрович

Микола Петрович Христич Марія Костянтинівна

Марія Костянтинівна Шеменков Олексій Володимирович

Олексій Володимирович Юрчишин Сергій Валерійович

Сергій Валерійович Юр'єв Максим Леонідович

Максим Леонідович Яворницький Микола Васильович

Микола Васильович Ярош Олександр Володимирович

Серед фіналістів першого етапу конкурсу ми бачимо фіналістку кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонору Баранову, учасника "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Віталіка Нужного, Ігоря Мезенцева – шеф-кухар та спікер міжнародного саміту шеф-кухарів Creative Chefs Summit.



Фіналістка "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонора Баранова / Фото Стб

– кулінарний конкурс найвищого рівня, який відбувається наживо перед глядачами у Франції. Перемагає у конкурсі кулінар з найбільшою креативністю, враховуються використані техніки, смак і текстура страви, її складові.