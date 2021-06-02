Відомо хто пройшов до фіналу Bocuse d'Or Україна: відомі імена шеф-кухарів

2 червня 2021 , 15:35
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Джерело:

Bocuse d'Or Україна

Вперше в Україні відбувся Національний відбір з метою вибору кандидатів, які будуть представляти Україну на Bocuse d'Or Europe Final 2022. Обрано 50 шеф-кухарів першого відбіркового туру, а хто з них поїде представляти країну на фінал Bocuse d'Or Europe Final 2022 дізнаємося 11 жовтня 2021 року.

На Bocuse d'Or Україна, 1 червня 2021 року, обрали 50 фіналістів першого етапу. Наступним етапом відбору до  фіналу національного відбіркового туру оберуть не більше 8 кандидатів, котрі зможуть брати подальшу участь у конкурсі.

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Переможець Bocuse d'Or Україна зможе представити Україну на європейському етапі конкурсу Bocuse d'Or Europe Final 2022, та у Великому фіналі в Ліоні у 2023 році.

Історія створення конкурсу Bocuse d'Or

У січні 1987 року відомий шеф-кухар Поль Бокюз заснував революційний гастрономічний конкурс Bocuse d'Or, котра проводиться й по досі. На меті у культового кулінара було повторити ідею проведення великих спортивних подій, тож він створив власне справжнє шоу з акцентом на кулінарію та кухарів.

Поль Бокюз / Фото Академії шеф-кухарів

Конкурс Bocuse d'Or відбувається в Sirha — спеціалізованій виставці товарів та обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування у Ліоні, Франція.

Ідеєю заходу Поля Бокюза було об'єднати 24 молодих кухарів з усього світу серед найперспективніших талантів свого покоління, які готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед аудиторією та журі.

До складу журі конкурсу входять найвідоміші шеф-кухарі світу, котрі й голосуватимуть за найкращого кулінара.

Фіналісти першого етапу

*Перелік фіналістів опубліковано в алфавітному порядку

  • Баранова Елеонора Едуардівна
  • Безушко Василь Васильович
  • Богданов Сергій Євгенович
  • Венглінський Олександр Ростиславович
  • Войнілко Сергій Андрійович
  • Володін Владислав Олександрович
  • Волошин Владислав Миколайович
  • Волошин Дмитро Владимирович
  • Висоцький Максим Юрійович
  • Дворкін Олексій Геннадійович
  • Захаров Вадим Вікторович
  • Зедрін Євген
  • Колісник Андрій Сергійович
  • Лазаренко Дмитро Сергійович
  • Лалак Владислав Олександрович
  • Липко Александр Юрійович
  • Ліонов Владислав Юрійович
  • Любімов Дмитро Валерійович
  • Маслобоєв Макар Михайлович
  • Мацюта Андрій Ігорович
  • Мезенцев Ігор Олександрович
  • Невмержицький Юрій Сергійович
  • Новосад Олександр Віталійович
  • Новіков Юрій Вікторович
  • Нужний Віталій Володимирович
  • Осіпов Микола Андрійович
  • Панченко Денис Александрович
  • Петренко Андрій
  • Петренко Олександр Олександрович
  • Приварников Андрій Вікторович
  • Присяжнюк Дмитро Геннадійович
  • Прихідько Максим Володимирович
  • Радучич Артем Сергійович
  • Рачок Вадим Олександрович
  • Редька Альона Анатоліївна
  • Сердюк Роман Вікторович
  • Сидоров Олексій Юрійович
  • Сліпченко Костянтин Олексійович
  • Смирнов Марат Александрович
  • Сухомлин Андрій Миколайович
  • Токарєв Кирило Сергійович
  • Ульянов Ілля Володимирович
  • Федочинська Христина Ігорівна
  • Химич Микола Петрович
  • Христич Марія Костянтинівна
  • Шеменков Олексій Володимирович
  • Юрчишин Сергій Валерійович
  • Юр'єв Максим Леонідович
  • Яворницький Микола Васильович
  • Ярош Олександр Володимирович

Серед фіналістів першого етапу конкурсу ми бачимо фіналістку кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонору Баранову, учасника "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Віталіка Нужного, Ігоря Мезенцева – шеф-кухар та спікер міжнародного саміту шеф-кухарів Creative Chefs Summit.


Фіналістка "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонора Баранова / Фото Стб

Bocuse d'Or – кулінарний конкурс найвищого рівня, який відбувається наживо перед глядачами у Франції. Перемагає у конкурсі кулінар з найбільшою креативністю, враховуються використані техніки, смак і текстура страви, її складові.
Автор: Богданна Рибак