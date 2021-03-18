Як приготувати болгарський перець з рисом і грибами у духовці: домашній рецепт

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт як приготувати перець з рисом і грибами у духовці. Обов'язково спробуйте.

Перець з рисом і грибами у духовці – ситна страва, яка сподобається всім. Якщо ви дотримуєтесь посту, готуйте без тертого сиру.

Читайте також Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст

Як приготувати перець з рисом і грибами

Інгредієнти:
– 2-3 шт. солодкого перцю;
– 100 грамів рису;
– 100 грамів грибів (печериці);
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 цибуля;
– соняшникова олія (або оливкова);
– сіль;
– перець.
  1. Для приготування ретельно помийте перець, почистіть від кісточок, розріжте навпіл.
  2. Рис промийте, відваріть в окропі 10 хвилин до готовності.
  3. Цибулю, гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  4. На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте гриби, сіль, перець.
  5. У мисці змішайте рис з цибулею, грибами, перемішайте.
  6. Сир натріть на грубій тертці.
  7. У форму для випікання викладіть перець, збризніть олією, додайте начинку, зверху викладіть сир.
  8. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин.
  9. Викладіть на тарілку. Смачного!