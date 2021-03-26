Як приготувати Бородинський хліб: рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як приготувати з Бородинський хліб вдома. Обов'язково спробуйте.

Ароматний домашній хліб зі скоринкою сподобається всім. Він готується з додаванням коріандру, кунжуту, льону, масла і чотирьох видів борошна. Ідеальний варіант до посту.

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Рецепт хліба

Для приготування тіста у миску викладіть столову ложку борошна, додайте мед, дріжджі, додайте 50 мілілітрів теплої води, залиште для набухання. У мисці ретельно просійте усі види борошна через сито, щоб не було грудочок, додайте чайну ложку солі, перемішайте лопаткою. Далі – вилийте готові дріжджі, мед, теплу воду, коріандр, перемішайте. Руки змастіть олією, замісіть тісто. Тісто викладіть у миску, накрийте рушником, залиште на 50 хвилин-1 годину. Тісто має збільшитись в об'ємі у два рази. Тісто викладіть з миски на дощечку, замісіть, розкатайте корж, викладіть кунжут, загорніть у рулет, сформуйте хліб. Високу форму вистеліть пергаментом, змастіть олією, викладіть тісто, розподіліть у формі усі краї, залиште на 50 хвилин. У мисці з'єднайте льон, кунжут, коріандр, зверху змастіть водою, викладіть на хліб. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись хліб протягом 20 хвилин, потім зменшіть температуру до 160 градусів, випікайте ще 30 хвилин. Викладіть на тарілку. Залиште для охолодження. Смачного!

– 400 мілілітрів води;– 12 грамів дріжджів;– 200 грамів житнього борошна;– 200 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів цільнозернового борошна;– 4 столові ложки солоду;– 40 грамів меду (або цукру);– 1 чайна ложка солі;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 столова ложка кунжуту;– 1 столова ложка льону;– 1 столова ложка коріандру.