Як приготувати Бородинський хліб: рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як приготувати з Бородинський хліб вдома. Обов'язково спробуйте.
Ароматний домашній хліб зі скоринкою сподобається всім. Він готується з додаванням коріандру, кунжуту, льону, масла і чотирьох видів борошна. Ідеальний варіант до посту.
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Рецепт хліба
Інгредієнти для тіста:
– 400 мілілітрів води;
– 12 грамів дріжджів;
– 200 грамів житнього борошна;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів цільнозернового борошна;
– 4 столові ложки солоду;
– 40 грамів меду (або цукру);
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 1 столова ложка льону;
– 1 столова ложка коріандру.
- Для приготування тіста у миску викладіть столову ложку борошна, додайте мед, дріжджі, додайте 50 мілілітрів теплої води, залиште для набухання.
- У мисці ретельно просійте усі види борошна через сито, щоб не було грудочок, додайте чайну ложку солі, перемішайте лопаткою. Далі – вилийте готові дріжджі, мед, теплу воду, коріандр, перемішайте. Руки змастіть олією, замісіть тісто.
- Тісто викладіть у миску, накрийте рушником, залиште на 50 хвилин-1 годину. Тісто має збільшитись в об'ємі у два рази.
- Тісто викладіть з миски на дощечку, замісіть, розкатайте корж, викладіть кунжут, загорніть у рулет, сформуйте хліб.
- Високу форму вистеліть пергаментом, змастіть олією, викладіть тісто, розподіліть у формі усі краї, залиште на 50 хвилин.
- У мисці з'єднайте льон, кунжут, коріандр, зверху змастіть водою, викладіть на хліб.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись хліб протягом 20 хвилин, потім зменшіть температуру до 160 градусів, випікайте ще 30 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Залиште для охолодження. Смачного!