Як приготувати бородинський хліб: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом бородинського хліба. Запашна та м'яка випічка з сухофруктами, сподобається дітям і дорослим.
Яна Балог розповідає як приготувати бородинський хліб, який готується з житнього та пшеничного борошна з додаванням закваски, заварного тіста та коріандру. Щоб випічка вийшла ідеальною вам знадобляться – найкращі продукти, вільний час, трохи терпіння та відмінний настрій.
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Як приготувати бородинський хлібІнгредієнти:
Заварка
– 30 грамів житнього солоду;
– 75 грамів житнього борошна;
– 250 грамів гарячої води;
– 1-2 столові ложки молотого коріандру. Закваска
– 50 грамів житньої закваски;
– 50 грамів житнього борошна;
– 50 грамів води. Інгредієнти для тіста:
– заварка;
– закваска або 8 грамів сухих дріжджів;
– 120 грамів житнього борошна;
– 120 грамів цілозернового пшеничного або пшеничного борошна вищого сорту;
– 7 грамів солі;
– 50 грамів меду;
– 50 грамів теплої води;
– сухофрукти;
– горіхи.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте солод борошном, додайте коріандр, гарячу воду, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на ніч.
- Далі – у мисці з’єднайте закваску з борошном, додайте воду, залиште на ніч при кімнатній температурі.
- Якщо не використовуєте закваску у миску викладіть мед, додайте теплу воду, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте солод, закваску, сіль, борошно, сухофрукти або горіхи. Накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-60 хвилин при кімнатній температурі.
- Форму вистеліть пергаментом, ретельно розподіліть, залиште при кімнатній температурі для збільшення тіста вдвічі.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 60 хвилин.
- Дістаньте з духовки, накрийте рушником, залиште на 1-2 години.
- Готовий хліб наріжте скибочками. Смачного!