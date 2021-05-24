Як приготувати бородинський хліб: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом бородинського хліба. Запашна та м'яка випічка з сухофруктами, сподобається дітям і дорослим.

Яна Балог розповідає як приготувати бородинський хліб, який готується з житнього та пшеничного борошна з додаванням закваски, заварного тіста та коріандру. Щоб випічка вийшла ідеальною вам знадобляться – найкращі продукти, вільний час, трохи терпіння та відмінний настрій.

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Як приготувати бородинський хліб

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте солод борошном, додайте коріандр, гарячу воду, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на ніч. Далі – у мисці з’єднайте закваску з борошном, додайте воду, залиште на ніч при кімнатній температурі. Якщо не використовуєте закваску у миску викладіть мед, додайте теплу воду, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте солод, закваску, сіль, борошно, сухофрукти або горіхи. Накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-60 хвилин при кімнатній температурі. Форму вистеліть пергаментом, ретельно розподіліть, залиште при кімнатній температурі для збільшення тіста вдвічі. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 60 хвилин. Дістаньте з духовки, накрийте рушником, залиште на 1-2 години. Готовий хліб наріжте скибочками. Смачного!

– 30 грамів житнього солоду;– 75 грамів житнього борошна;– 250 грамів гарячої води;– 1-2 столові ложки молотого коріандру.– 50 грамів житньої закваски;– 50 грамів житнього борошна;– 50 грамів води.– заварка;– закваска або 8 грамів сухих дріжджів;– 120 грамів житнього борошна;– 120 грамів цілозернового пшеничного або пшеничного борошна вищого сорту;– 7 грамів солі;– 50 грамів меду;– 50 грамів теплої води;– сухофрукти;– горіхи.