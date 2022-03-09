Індійська перепічка наан: просто борошно та вода

9 березня 2022 , 11:54
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Джерело:

інстаграм Павла Серветника

Чудовий хліб можна спекти зовсім без дріжджів. Недарма в народі кажуть: гарний, як перепічка. Отакі смачні, рум'яні перепічки ми сьогодні й приготуємо.

Наан – найпоширеніший в Індії вид хліба з пшеничного борошна та води. Перепічки промащують маслом (зазвичай пряженим), смажать на сковороді й подають до гарячих страв, соусів або й просто так.

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Рецепт індійських перепічок наан

  • Час: 15 хвилин (60 хвилин на настоювання)
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 450 грамів борошна;
 – 225 грамів води;
 – 10 грамів солі;
 – 10 грамів пряженого (ґі) або звичайного вершкового масла.

Приготування:

  1. Просійте борошно крізь сито, щоб не було грудок.
  2. У глибокій посудині змішайте борошно, сіль та воду й 10 – 12 хвилин вимішуйте тісто.
  3. Загорніть його в харчову плівку та відправте до холодильника на 60 хвилин.
  1. Розділіть тісто на стограмові кавалки.
  1. Кожен із них тонко розкачайте, змастіть маслом, згорніть у рулет, потім "равликом" і ще раз розкачайте.
  1. Посмажте перепічки на гарячій сковорідці до золотавого кольору.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак