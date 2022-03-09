Індійська перепічка наан: просто борошно та вода
9 березня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Павла Серветника
Чудовий хліб можна спекти зовсім без дріжджів. Недарма в народі кажуть: гарний, як перепічка. Отакі смачні, рум'яні перепічки ми сьогодні й приготуємо.
Наан – найпоширеніший в Індії вид хліба з пшеничного борошна та води. Перепічки промащують маслом (зазвичай пряженим), смажать на сковороді й подають до гарячих страв, соусів або й просто так.
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Рецепт індійських перепічок наан
- Час: 15 хвилин (60 хвилин на настоювання)
- Порції: 4
– 450 грамів борошна;
– 225 грамів води;
– 10 грамів солі;
– 10 грамів пряженого (ґі) або звичайного вершкового масла.
Приготування:
- Просійте борошно крізь сито, щоб не було грудок.
- У глибокій посудині змішайте борошно, сіль та воду й 10 – 12 хвилин вимішуйте тісто.
- Загорніть його в харчову плівку та відправте до холодильника на 60 хвилин.
- Розділіть тісто на стограмові кавалки.
- Кожен із них тонко розкачайте, змастіть маслом, згорніть у рулет, потім "равликом" і ще раз розкачайте.
- Посмажте перепічки на гарячій сковорідці до золотавого кольору.
Смачного!