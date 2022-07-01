Борщ – наш: ЮНЕСКО визнав його українською стравою, а не російською

На п'ятому позачерговому засіданні комітету Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини його визнали українським.

Сьогодні, 1 липня, на 5-у позачерговому засіданні комітету Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини борщ визнали українським.

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Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Борщ – елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження,

– повідомляє МКІП.

На засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини його було внесено до списку термінової охорони ЮНЕСКО. У цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.



Євген Клопотенко та борщ / Фото 24 канал

На цю історичну подію відреагував український шеф-кухар та амбасадор борщу – Євген Клопотенко. Кулінар відзначив, що це означає, що світ визнав українську гастрономію.

У нас на руках були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти нас – ціла машина російської пропаганди. Але сьогодні наш борщ офіційно став Нематеріальною культурною спадщиною світу, – прокоментував Євген.

Борщ — українська страва, на яку тепер не зможе зазіхати російська рука.