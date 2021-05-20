Боул з курятиною в кисло-солодкому соусі: домашній рецепт

Рис з курятиною в кисло-солодкому соусі – страва на вечерю, яку ви можете приготувати вдома за лічені хвилини. Запишіть собі рецепт.
Ніжне куряче м'ясо з золотою скоринкою та рисом з зеленою цибулею та кунжутом сподобається усім. Доповнює страву пікантний кисло-солодким соус. Також можете додати огірок, шпинат та будь-які овочі.
Читайте також Тайский рис с курицей в ананасе: домашний рецепт
Рис з курятиною в кисло-солодкому соусіІнгредієнти:
– 300 грамів курятини су-від;
– 200 грамів рису Басматі;
– 5 яєць;
– 100 грамів соєвого соусу;
– 50 грамів кунжутної олії;
– 100 грамів крохмалю;
– 200 грамів кисло-солодкого соусу;
– 100 грамів соняшникової олії;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 30 грамів кунжуту.
- Куряче м'ясо наріжте скибочками, перекладіть у глибоку тарілку, додайте яйце, соєвий соус, олію кунжутну, крохмалю, перемішайте.
- Обсмажте курятину на пательні з соняшниковою олією. Перекладіть на серветку для вбирання зайвого жиру. Викладіть у тарілку, додайте кисло-солодкий соус і перемішайте.
- Рис ретельно промийте, відваріть у каструлі з окропом.
- Яйця відваріть, розріжте навпіл.
- Зелену цибулю помийте, подрібніть ножем.
- Готовий рис викладіть на тарілку, задекоруйте зеленою цибулею та кунжутом, додайте м'ясо, варені яйця. Смачного!