Тішимо себе на вихідних: рецепт ідеальних брауні з апельсином

Брауні – це шоколадні тістечка, яка нікого не залишать байдужим. Вдосконалити смак шоколаду можна фруктами, а особливо – апельсином.

Вихідні – це час, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким. Забути про буденність допоможуть неймовірні брауні з нотками апельсина, від яких вже після першої подачі не залишиться ані крихти.

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Рецепт брауні з апельсином

Час: до 1 години

Порцій: 16 – 20 тістечок

Інгредієнти:

– 300 грамів подрібненого чорного шоколаду;

– дрібно нарізаний апельсин + цедра апельсина;

– 225 грамів нарізаного кубиками вершкового масла;

– 25 грамів какао-порошку;

– 1 столова ложка подрібненого апельсинового мармеладу;

– 4 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 150 грамів борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі.

Приготування: