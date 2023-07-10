Такий десерт не зашкодить фігурі: рецепт брауні без борошна
10 липня 2023, 17:13Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Обожнюєте солодке, але не дозволяєте собі його через шкоду для фігури? У нас є рецепт десерту, який не тільки смачний, а й низькокалорійний.
Брауні – відомий десерт, який підкорив не одного шанувальника шоколаду. Але ж він такий калорійний, що ми не завжди можемо позволити собі шматочок серед тижня.
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А чому б не приготувати шоколадний десерт, але без шкоди для фігури? Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом десерту без борошна.
Смак тістечка визначає шоколад, тому рекомендуємо не економити на цьому інгредієнті. Обирайте тільки якісний продукт.
Рецепт шоколадного брауні без борошна
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8
– 230 грамів чорного шоколаду;
– 115 грамів вершкового масла;
– 5 курячих яєць;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2,5 грами солі;
– 2 столові ложки какао.
Приготування:
- Відділяємо яєчні білки від жовтків. Збиваємо холодні білки разом із цукром до стійких піків.
- У великій мисці з'єднуємо всі інгредієнти, окрім какао та додаємо білки. Легкими рухами змішуємо все в однорідну масу та викладаємо тісто на жаротривку форму.
- Випікаємо десерт 45 – 50 хвилин при температурі 160 градусів у розігрітій духовці.
- Виймаємо готовий брауні та подаємо з кулькою морозива.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати баклажани на зиму, як гриби.