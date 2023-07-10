Такий десерт не зашкодить фігурі: рецепт брауні без борошна

Обожнюєте солодке, але не дозволяєте собі його через шкоду для фігури? У нас є рецепт десерту, який не тільки смачний, а й низькокалорійний.

Брауні – відомий десерт, який підкорив не одного шанувальника шоколаду. Але ж він такий калорійний, що ми не завжди можемо позволити собі шматочок серед тижня.

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А чому б не приготувати шоколадний десерт, але без шкоди для фігури? Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом десерту без борошна.

Смак тістечка визначає шоколад, тому рекомендуємо не економити на цьому інгредієнті. Обирайте тільки якісний продукт.

Рецепт шоколадного брауні без борошна

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8

– 230 грамів чорного шоколаду;– 115 грамів вершкового масла;– 5 курячих яєць;– 150 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 2,5 грами солі;– 2 столові ложки какао.

Приготування:

Відділяємо яєчні білки від жовтків. Збиваємо холодні білки разом із цукром до стійких піків.

У великій мисці з'єднуємо всі інгредієнти, окрім какао та додаємо білки. Легкими рухами змішуємо все в однорідну масу та викладаємо тісто на жаротривку форму.

Випікаємо десерт 45 – 50 хвилин при температурі 160 градусів у розігрітій духовці.

Виймаємо готовий брауні та подаємо з кулькою морозива.

Смачного!

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