Як приготувати найсмачніший Брауні з какао (без шоколаду): простий рецепт солодкого десерту

Найпопулярніший десерт Америки готувати легко і просто. Ми підготували для вас рецепт, який стане вашим улюбленим та сподобається не тільки дітям, а й дорослим.
Існує декілька історій створення десерту. 1893 року кухарка Берта Палмер з Чикаго приготувала брауні для гостей готелю Palmer House, які приїздили на Всесвітню виставку, яка була присвячена 400-річчю відкриття Америки (World's Columbian Exposition). У меню готелю і сьогодні готують десерт.
За іншою версією домогосподарка з міста Бангор, що у штаті Мен під час приготування випічки – забула додати дріжджі та розрізала бісквіт на квадратики. У кулінарній книзі Betty Crocker's Baking Classics 1973 року зазначено саме цей рецепт – класичний брауні. Від 1920 року десерт здобуває масову популярність.
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Коричневий десерт, що у перекладі з англійської означає брауні, має м'яку та вологу текстуру у середині та хрустку скоринку ззовні. Його готують з какао-порошку або шоколаду, пшеничного борошна, яєць, цукру, вершкового масла, з додаванням солі.
Готовий брауні/ Фото Unsplash
Існує безліч рецептів – з шоколадом, з какао, у шоколадній глазурі та горіхами, фруктами.
Рецепт Брауні з какао
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6-8
- Калорійність на 100 грамів: 466
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 3 яйця;
– 130 грамів борошна;
– дрібка солі.
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло, цукор, какао, перемішайте до однорідної консистенції, поставте на водяну баню.
Тісто з какао для брауні/ Фото Unsplash
- Зменшіть вогонь, поставте миску на каструлю з водою, поступово помішуючи. Важливо, щоб миска не торкалась води.
- Зніміть з вогню, залиште для охолодження, поступово вбийте яйця, перемішайте.
Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Деко змастіть вершковим маслом, вистеліть пергаментом, вилийте тісто, розподіліть рівномірно.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, випікайте протягом 30 – 35 хвилин. Важливо. Щоб брауні вийшов з вологою серединкою, треба вчасно витягнути його з духовки. За 20 хвилин перевірте починайте перевіряти готовність зубочисткою.
- Дістаньте з духовки, розріжте брауні на квадратики, викладіть на решітку, залиште для охолодження.
Готовий брауні/ Фото Unsplash
Рецепт з какао – простий, в міру солодкий, але не менш смачний. Брауні може приготувати кожна господиня.
Готовий брауні/ Фото Unsplash
Якщо більше до вподоби сухий брауні, готуйте довше, але не перетримуйте у духовці. За бажанням задекоруйте фруктами або глазур'ю. Смачного!