Брізоль з вафлями: легка страва з курятини на обід чи вечерю

Брізоль – смачна страва з курячого фаршу, яка набула популярності у цілому світі. До начинки додають також смажену цибулю, адже саме від її кількості залежить соковитість страви.

Якщо говорити про брізоль простими словами – це курячий фарш обсмажений у яйцях з додаванням овочів. Господині готують цю страву по-різному: хтось у духовці, панірують сухарями, або додають масло. Ми пропонуємо вам рецепт у вафлях.

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Щоб приготувати брізоль вдома вам потрібні прості інгредієнти: курячий фарш, ріпчаста цибуля, часник, трішки улюбленої зелені та курячі яйця. Ми пропонуємо вам рецепт дещо інших брізолів – у вафлях та без початкового обсмажування фаршу.

Рецепт брізолів з вафлями

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 упаковка вафель;– 350 грамів курячого фаршу;– 2 зубчики часнику;– 1 невелика ріпчаста цибуля;– свіжий кріп;– 4 курячих яйця;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– спеції (за бажанням).

Приготування:

Дрібно наріжте очищену ріпчасту цибулю, а часник натріть на тертці або вичавіть пресом.

Змішуємо курячий фарш з нарізаною цибулею, подрібненою зеленню, натертим часником, солимо, перчимо, по бажанню додаємо спеції.

На одну вафлю намазуємо м'ясний фарш, близько половини столової ложки і накриваємо зверху ще однією вафлею.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.

Курячі яйця збовтуємо виделкою і підсолюємо. Вмокніть вафлі з фаршем в яйця і смажте на олії до золотистості.

Смачного!