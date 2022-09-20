Брізоль з вафлями: легка страва з курятини на обід чи вечерю
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Брізоль – смачна страва з курячого фаршу, яка набула популярності у цілому світі. До начинки додають також смажену цибулю, адже саме від її кількості залежить соковитість страви.
Якщо говорити про брізоль простими словами – це курячий фарш обсмажений у яйцях з додаванням овочів. Господині готують цю страву по-різному: хтось у духовці, панірують сухарями, або додають масло. Ми пропонуємо вам рецепт у вафлях.
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Щоб приготувати брізоль вдома вам потрібні прості інгредієнти: курячий фарш, ріпчаста цибуля, часник, трішки улюбленої зелені та курячі яйця. Ми пропонуємо вам рецепт дещо інших брізолів – у вафлях та без початкового обсмажування фаршу.
Рецепт брізолів з вафлями
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 упаковка вафель;
– 350 грамів курячого фаршу;
– 2 зубчики часнику;
– 1 невелика ріпчаста цибуля;
– свіжий кріп;
– 4 курячих яйця;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– спеції (за бажанням).
Приготування:
- Дрібно наріжте очищену ріпчасту цибулю, а часник натріть на тертці або вичавіть пресом.
- Змішуємо курячий фарш з нарізаною цибулею, подрібненою зеленню, натертим часником, солимо, перчимо, по бажанню додаємо спеції.
- На одну вафлю намазуємо м'ясний фарш, близько половини столової ложки і накриваємо зверху ще однією вафлею.
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
- Курячі яйця збовтуємо виделкою і підсолюємо. Вмокніть вафлі з фаршем в яйця і смажте на олії до золотистості.
Смачного!