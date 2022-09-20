Брізоль з вафлями: легка страва з курятини на обід чи вечерю

20 вересня 2022 , 12:17
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Брізоль – смачна страва з курячого фаршу, яка набула популярності у цілому світі. До начинки додають також смажену цибулю, адже саме від її кількості залежить соковитість страви.

Якщо говорити про брізоль простими словами – це курячий фарш обсмажений у яйцях з додаванням овочів. Господині готують цю страву по-різному: хтось у духовці, панірують сухарями, або додають масло. Ми пропонуємо вам рецепт у вафлях.

Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці

Щоб приготувати брізоль вдома вам потрібні прості інгредієнти: курячий фарш, ріпчаста цибуля, часник, трішки улюбленої зелені та курячі яйця. Ми пропонуємо вам рецепт дещо інших брізолів – у вафлях та без початкового обсмажування фаршу.

Рецепт брізолів з вафлями

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 упаковка вафель;
 – 350 грамів курячого фаршу;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 невелика ріпчаста цибуля;
 – свіжий кріп;
 – 4 курячих яйця;
 – олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – спеції (за бажанням).

Приготування:

  • Дрібно наріжте очищену ріпчасту цибулю, а часник натріть на тертці або вичавіть пресом.
  • Змішуємо курячий фарш з нарізаною цибулею, подрібненою зеленню, натертим часником, солимо, перчимо, по бажанню додаємо спеції.
  • На одну вафлю намазуємо м'ясний фарш, близько половини столової ложки і накриваємо зверху ще однією вафлею.
  • Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
  • Курячі яйця збовтуємо виделкою і підсолюємо. Вмокніть вафлі з фаршем в яйця і смажте на олії до золотистості.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак