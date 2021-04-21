Броколі з тофу: рецепт від Ольги Мартиновської

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Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками пісною стравою – броколі з тофу, яку можна подавати на обід або вечерю. Обов'язково спробуйте.

Ольга Мартиновська розповідає як приготувати броколі з ніжним соусом з додаванням тофу, який доповнить страву вишуканим смаком. Страву можна подавати теплою і холодною.

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Броколі з тофу

Інгредієнти:
– 1 броколі;
– 100 грамів шовкового тофу;
– 1/2 лимону;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– кедрові горіхи;
– сіль, перець;
– кріп;
– зіра у зернах.

Закликаю вас не проходити повз. Цей сезонний овоч – справжнє джерело здоров'я та краси. Нехай вам буде пісно, корисно та смачно перед Великоднем, – прокоментувала Ольга Мартиновська

 

  1. Помийте, розділіть броколі на суцвіття, бланшуйте в окропі або на пару.
  2. Для приготування соусу у мисці з'єднайте сир тофу з лимонним соком, додайте олію, збийте блендером.
  3. У ступці подрібніть кріп з олією, додайте лимонний сік, сіль, перець, зерня зіри.
  4. Викладіть на тарілку соус з тофу, зверху – броколі. Кожну гілочку полийте соусом з кропу та задекоруйте кедровими горішками. Смачного! 