Броколі з тофу: рецепт від Ольги Мартиновської

Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками пісною стравою – броколі з тофу, яку можна подавати на обід або вечерю. Обов'язково спробуйте.
Ольга Мартиновська розповідає як приготувати броколі з ніжним соусом з додаванням тофу, який доповнить страву вишуканим смаком. Страву можна подавати теплою і холодною.
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Закликаю вас не проходити повз. Цей сезонний овоч – справжнє джерело здоров'я та краси. Нехай вам буде пісно, корисно та смачно перед Великоднем, – прокоментувала Ольга Мартиновська