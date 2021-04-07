Запечена брюссельська капуста з куркою, часником та нутом: три рецепти на обід від тренера

Купили брюссельську капусту, але не знаєте, що з неї приготувати? У нас є для вас кілька смачних та корисних страв, котрі не зашкодять вашій фігурі!

Українська тренерка Наталі Савюк підготувала для своїх читачів підбірку смачних страв з брюссельської капусти, які прийдуть до смаку кожному.

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Брюссельська капуста надзвичайно корисна для людського організму, проте не всі вмію її правильно готувати та поєднувати з іншими продуктами. Щоб полегшити вам завдання у пошуку смачного та швидкого рецепта з цього продукту, Наталі Савюк підготувала аж три страви: брюссельська капуста з курятиною, з часником та з нутом.

Обирайте рецепт, який вам до смаку та гайда готувати разом!

Запечена брюссельська капуста з курятиною

Страва з брюссельської капусти та курятини / інстаграм Наталі Савюк

У каструлі відваріть брюссельську капусту, краще трішки посолити воду. 10 хвилин буде достатньо, далі зцідіть воду та відкиньте її на друшляк. Курятину та цибулю наріжте шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з оливковою олією. У форму для запікання викладіть м’ясо і капусту. У окремій мисці змішайте йогурти, гірчицю та спеції, перемішайте та залийте сцим соусом капусту з курятиною. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 20 хвилин. Смачного!

Хрустка брюссельська капуста

– 300 г курячого філе;– 400 г брюссельської капусти;– 1 цибулина;– 200 мл густого йогурту;– 200 мл рідкого йогурту;– 1 ч. л міцної гірчиці;– 2 ст. л оливкової олії;– сушений базилік на ваш смак;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Страва з брюссельської капусти та часнику / інстаграм Наталі Савюк

Розріжте капусту навпіл та відваріть у підсоленій воді 6 хвилин. Розігрійте сковорідку з оливковою олією, додайте базилік та смажте його протягом 2 хвилин. Далі додайте зубчики часнику та обсмажуйте ще 1 хвилину. Додайте на сковорідку капусту та обсмажуйте протягом 3 – 4 хвилин постійно перемішуючи. Посоліть страву на ваш смак та посипте чорним меленим перцем. Смачного!

Брюссельська капуста з нутом

– 600 г брюссельської капусти;– 5 – 6 зубчиків часнику;– 2 ст. л оливкової олії;– свіжий базилік;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Страва з брюссельської капусти та нуту / інстаграм Наталі Савюк

Розігрійте духовку до 180 градусів. Відваріть нут до готовності. Брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді протягом 3 хвилин. Додайте брюссельську капусту і нут у форму для випічки разом з цибулею нарізаною шматочками. Полийте овочі оливковою олією, посипте спеціями та перемішайте. Випікайте страву 25 хвилин доки капуста не почне зарум'янюватися. Перед подачею до столу посипте страву дрібно нарізаною свіжою зеленню кінзи або петрушки. Смачного!

– 400 г брюссельської капусти;– 100 г сухого нуту;– 1 цибулина;– 1 ч. л меленого коріандру;– 1 ч. л меленого кмину;– 1 ч. л розмарину;– 2 ст. л оливкової олії;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– кінза або петрушка для подачі.