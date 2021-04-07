Запечена брюссельська капуста з куркою, часником та нутом: три рецепти на обід від тренера

Українська тренерка Наталі Савюк підготувала для своїх читачів підбірку смачних страв з брюссельської капусти, які прийдуть до смаку кожному.
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Брюссельська капуста надзвичайно корисна для людського організму, проте не всі вмію її правильно готувати та поєднувати з іншими продуктами. Щоб полегшити вам завдання у пошуку смачного та швидкого рецепта з цього продукту, Наталі Савюк підготувала аж три страви: брюссельська капуста з курятиною, з часником та з нутом.
Обирайте рецепт, який вам до смаку та гайда готувати разом!
Запечена брюссельська капуста з курятиною
Страва з брюссельської капусти та курятини / інстаграм Наталі Савюк
Інгредієнти:
– 300 г курячого філе;
– 400 г брюссельської капусти;
– 1 цибулина;
– 200 мл густого йогурту;
– 200 мл рідкого йогурту;
– 1 ч. л міцної гірчиці;
– 2 ст. л оливкової олії;
– сушений базилік на ваш смак;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- У каструлі відваріть брюссельську капусту, краще трішки посолити воду. 10 хвилин буде достатньо, далі зцідіть воду та відкиньте її на друшляк.
- Курятину та цибулю наріжте шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з оливковою олією.
- У форму для запікання викладіть м’ясо і капусту.
- У окремій мисці змішайте йогурти, гірчицю та спеції, перемішайте та залийте сцим соусом капусту з курятиною.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 20 хвилин. Смачного!
Хрустка брюссельська капуста
Страва з брюссельської капусти та часнику / інстаграм Наталі Савюк
Інгредієнти:
– 600 г брюссельської капусти;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 2 ст. л оливкової олії;
– свіжий базилік;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Розріжте капусту навпіл та відваріть у підсоленій воді 6 хвилин.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією, додайте базилік та смажте його протягом 2 хвилин. Далі додайте зубчики часнику та обсмажуйте ще 1 хвилину.
- Додайте на сковорідку капусту та обсмажуйте протягом 3 – 4 хвилин постійно перемішуючи. Посоліть страву на ваш смак та посипте чорним меленим перцем. Смачного!
Брюссельська капуста з нутом
Страва з брюссельської капусти та нуту / інстаграм Наталі Савюк
Інгредієнти:
– 400 г брюссельської капусти;
– 100 г сухого нуту;
– 1 цибулина;
– 1 ч. л меленого коріандру;
– 1 ч. л меленого кмину;
– 1 ч. л розмарину;
– 2 ст. л оливкової олії;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– кінза або петрушка для подачі.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Відваріть нут до готовності. Брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді протягом 3 хвилин.
- Додайте брюссельську капусту і нут у форму для випічки разом з цибулею нарізаною шматочками.
- Полийте овочі оливковою олією, посипте спеціями та перемішайте.
- Випікайте страву 25 хвилин доки капуста не почне зарум'янюватися.
- Перед подачею до столу посипте страву дрібно нарізаною свіжою зеленню кінзи або петрушки. Смачного!