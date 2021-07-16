Булочки з чорницею та маскарпоне за рецептом ексхолостячки Яни Станішевської

Яна Станішевська не тільки колишня учасниця відомого шоу "Холостяк" та beauty-блогерка, а й вміла господиня. Від її страв шаленіє багато читачів, адже вони не тільки смачні, а й апетитні ззовні!

Яна Станішевська поділилася з читачами смачним рецептом домашніх булочок з чорницею та маскарпоне, котрі ви зможете приготувати власноруч.

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Рецепт настільки простий у приготуванні, без складних технік та продуктів. Також ви можете готувати булочки зі своєю другою половинкою або дітьми.

Дівчина радить їсти гарячі булочки з холодним молоком. Також вони добре смакуватимуть з какао або чаєм.

Рецепт домашніх булок з чорницею

Час: 2 години

2 години Порції: 12 штук

Для приготування опари з'єднайте в мисці дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Влийте тепле молоко та перемішайте. Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть на опару на 15 хвилин в теплому місці.





Скріншот зі сторіс

Для приготування тіста на булочки додайте до опари жовтки збиті з цукром, решту борошна та розтоплене вершкове масло. Замісіть тісто протягом 5 хвилин. Залишіть його в теплому місці "підрости" на 30 – 40 хвилин. Воно повинне збільшитись у 2 – 3 рази.





Скріншот зі сторіс

Готове тісто розкачайте в пласт товщиною в 1 сантиметр. Змастіть поверхню тіста сиром та посипте ягодами. Посипте чорниці цукровою пудрою та загорніть тісто в рулет. Наріжте його на шматки по 5 сантиметрів товщиною. Викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.





Скріншот зі сторіс

Накрийте булочки серветкою та залишіть "підійти" на кілька хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте булочки протягом 30 – 40 хвилин.





Скріншот зі сторіс

Доки булочки випікаються, приготуйте соус. Змішайте маскарпоне, масло та цукрову пудру до однорідної консистенції крему. Випечені, гарячі булочки змастіть кремом та залишіть на 15 хвилин. Смачного!

– 350 г борошна;– 150 г сиру маскарпоне;– 2 жовтки;– 50 г цукру;– 250 мл молока;– 11 г сухих дріжджів;– 50 г вершкового масла;– 250 г чорниці (лохини);– 50 г цукрової пудри.– 100 г сиру маскарпоне;– 50 г вершкового масла;– 50 г цукрової пудри.