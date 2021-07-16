Булочки з чорницею та маскарпоне за рецептом ексхолостячки Яни Станішевської

16 липня 2021 , 17:25
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Яна Станішевська не тільки колишня учасниця відомого шоу "Холостяк" та beauty-блогерка, а й вміла господиня. Від її страв шаленіє багато читачів, адже вони не тільки смачні, а й апетитні ззовні!

Яна Станішевська поділилася з читачами смачним рецептом домашніх булочок з чорницею та маскарпоне, котрі ви зможете приготувати власноруч.

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Рецепт настільки простий у приготуванні, без складних технік та продуктів. Також ви можете готувати булочки зі своєю другою половинкою або дітьми.

Дівчина радить їсти гарячі булочки з холодним молоком. Також вони добре смакуватимуть з какао або чаєм.

Рецепт домашніх булок з чорницею

  • Час: 2 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 350 г борошна;
 – 150 г сиру маскарпоне;
 – 2 жовтки;
 – 50 г цукру;
 – 250 мл молока;
 – 11 г сухих дріжджів;
 – 50 г вершкового масла;
 – 250 г чорниці (лохини);
 – 50 г цукрової пудри.
Для просочування:
 – 100 г сиру маскарпоне;
 – 50 г вершкового масла;
 – 50 г цукрової пудри.
  1. Для приготування опари з'єднайте в мисці дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Влийте тепле молоко та перемішайте. 
  2. Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть на опару на 15 хвилин в теплому місці.


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  3. Для приготування тіста на булочки додайте до опари жовтки збиті з цукром, решту борошна та розтоплене вершкове масло.
  4. Замісіть тісто протягом 5 хвилин. Залишіть його в теплому місці "підрости" на 30 – 40 хвилин. Воно повинне збільшитись у 2 – 3 рази.


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  5. Готове тісто розкачайте в пласт товщиною в 1 сантиметр. Змастіть поверхню тіста сиром та посипте ягодами.
  6. Посипте чорниці цукровою пудрою та загорніть тісто в рулет.
  7. Наріжте його на шматки по 5 сантиметрів товщиною. Викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.


    Скріншот зі сторіс
     
  8. Накрийте булочки серветкою та залишіть "підійти" на кілька хвилин.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте булочки протягом 30 – 40 хвилин.


    Скріншот зі сторіс 
     
  10. Доки булочки випікаються, приготуйте соус. Змішайте маскарпоне, масло та цукрову пудру до однорідної консистенції крему.
  11. Випечені, гарячі булочки змастіть кремом та залишіть на 15 хвилин. Смачного!
Автор: Богданна Рибак