Булочки з чорницею та маскарпоне за рецептом ексхолостячки Яни Станішевської
16 липня 2021 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Яна Станішевська не тільки колишня учасниця відомого шоу "Холостяк" та beauty-блогерка, а й вміла господиня. Від її страв шаленіє багато читачів, адже вони не тільки смачні, а й апетитні ззовні!
Яна Станішевська поділилася з читачами смачним рецептом домашніх булочок з чорницею та маскарпоне, котрі ви зможете приготувати власноруч.
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Рецепт настільки простий у приготуванні, без складних технік та продуктів. Також ви можете готувати булочки зі своєю другою половинкою або дітьми.
Дівчина радить їсти гарячі булочки з холодним молоком. Також вони добре смакуватимуть з какао або чаєм.
Рецепт домашніх булок з чорницею
- Час: 2 години
- Порції: 12 штук
– 350 г борошна;
– 150 г сиру маскарпоне;
– 2 жовтки;
– 50 г цукру;
– 250 мл молока;
– 11 г сухих дріжджів;
– 50 г вершкового масла;
– 250 г чорниці (лохини);
– 50 г цукрової пудри.
Для просочування:
– 100 г сиру маскарпоне;
– 50 г вершкового масла;
– 50 г цукрової пудри.
- Для приготування опари з'єднайте в мисці дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Влийте тепле молоко та перемішайте.
- Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть на опару на 15 хвилин в теплому місці.
Скріншот зі сторіс
- Для приготування тіста на булочки додайте до опари жовтки збиті з цукром, решту борошна та розтоплене вершкове масло.
- Замісіть тісто протягом 5 хвилин. Залишіть його в теплому місці "підрости" на 30 – 40 хвилин. Воно повинне збільшитись у 2 – 3 рази.
Скріншот зі сторіс
- Готове тісто розкачайте в пласт товщиною в 1 сантиметр. Змастіть поверхню тіста сиром та посипте ягодами.
- Посипте чорниці цукровою пудрою та загорніть тісто в рулет.
- Наріжте його на шматки по 5 сантиметрів товщиною. Викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.
Скріншот зі сторіс
- Накрийте булочки серветкою та залишіть "підійти" на кілька хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте булочки протягом 30 – 40 хвилин.
Скріншот зі сторіс
- Доки булочки випікаються, приготуйте соус. Змішайте маскарпоне, масло та цукрову пудру до однорідної консистенції крему.
- Випечені, гарячі булочки змастіть кремом та залишіть на 15 хвилин. Смачного!