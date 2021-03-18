Равлики із заварним кремом: рецепт домашньої випічки від Володимира Троцького

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Джерело:

інстаграм Володимира Троцького

Володимир Троцький обожнює готувати, особливо смачну домашню солодку випічку рецепт якої вже чекає на вас у матеріалі.

Пухка та солодка домашня випічка від Володимира Троцького смакуватиме всій вашій родині. Рецепт простий та легкий у приготуванні, не займе у вас багато часу.

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Заварний крем у рецепті ви з легкістю можете замінити на горіхову або шоколадну пасту – все залежить від ваших смаків.

Рецепт "Равликів" з кремом

Інгредієнти:
– 500 г листкового дріжджового тіста;
– 300 г заварного крему;
– 180 г родзинок.
  1. Розкачайте тісто товщиною 5 мініметрів.
  2. Родзинки замочіть в теплій воді на 10 – 15 хвилин та відіжміть зайву рідину.
  3. Викладіть заварний крем на шар тіста, посипте родзинками.
  4. Загорніть тісто з начинкою в рулет.
  5. Наріжте рулет товщиною 5 – 7 сантиметрів та викладіть на деко для випікання.
  6. Залишіть "Равлики" постояти в теплому місці на 20 хвилин.
  7. Змастіть випічку яєчним жовтком та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку.
  8. Подавайте випічку до столу охолодженою. Смачного!