Равлики із заварним кремом: рецепт домашньої випічки від Володимира Троцького

Володимир Троцький обожнює готувати, особливо смачну домашню солодку випічку рецепт якої вже чекає на вас у матеріалі.

Пухка та солодка домашня випічка від Володимира Троцького смакуватиме всій вашій родині. Рецепт простий та легкий у приготуванні, не займе у вас багато часу.

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Заварний крем у рецепті ви з легкістю можете замінити на горіхову або шоколадну пасту – все залежить від ваших смаків.

Рецепт "Равликів" з кремом

Розкачайте тісто товщиною 5 мініметрів. Родзинки замочіть в теплій воді на 10 – 15 хвилин та відіжміть зайву рідину. Викладіть заварний крем на шар тіста, посипте родзинками. Загорніть тісто з начинкою в рулет. Наріжте рулет товщиною 5 – 7 сантиметрів та викладіть на деко для випікання. Залишіть "Равлики" постояти в теплому місці на 20 хвилин. Змастіть випічку яєчним жовтком та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку. Подавайте випічку до столу охолодженою. Смачного!

– 500 г листкового дріжджового тіста;– 300 г заварного крему;– 180 г родзинок.