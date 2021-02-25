Бурекас з куркою та грибами: домашній рецепт

Бурекас з куркою та грибами – духмяні булочки стануть улюбленою стравою на вашому столі. Побалуйте себе та рідних.
Бурекас (або бурек) – випічка з листкового тіста, які готують з начинкою з додаванням м'яса, овочів та сиру. Популярна страва у Греції, Криті, Кіпрі, Ізраїлі, Туреччині.
Домашні смачні булочки з ніжним дієтичним м'ясом курки та грибами можна подавати у будні та свята.
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Бурекас з куркою та грибами
Інгредієнти:
– 250 грамів філе курячого;
– 1 яйце;
– 250 грамів грибів;
– 1 цибуля ріпчаста;
– олія оливкова для смаження;
– 500 грамів тіста листкового (прісне);
– 50 грамів кунжуту;
– сіль, перець.
- Для приготування начинки помийте гриби, почистіть цибулю, наріжте скибочками.
- Помийте куряче філе, наріжте скибочками, викладіть на пательню, обсмажте з олією, додайте цибулю, гриби.
- Розкатайте тісто, розріжте на квадрати 7-10 см. У центр викладіть начинку, загорніть тісто, сформуйте трикутник, закріпіть краї тіста.
- У мисці збийте яйце, змастіть зверху тісто, посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку при температурі 165 градусів. Викладіть на деко з пергаментом булочки, відправте запікатись на 25 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!