Бурекас з куркою та грибами: домашній рецепт

Бурекас з куркою та грибами – духмяні булочки стануть улюбленою стравою на вашому столі. Побалуйте себе та рідних.

Бурекас (або бурек) – випічка з листкового тіста, які готують з начинкою з додаванням м'яса, овочів та сиру. Популярна страва у Греції, Криті, Кіпрі, Ізраїлі, Туреччині.

Домашні смачні булочки з ніжним дієтичним м'ясом курки та грибами можна подавати у будні та свята.

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Бурекас з куркою та грибами

Для приготування начинки помийте гриби, почистіть цибулю, наріжте скибочками. Помийте куряче філе, наріжте скибочками, викладіть на пательню, обсмажте з олією, додайте цибулю, гриби. Розкатайте тісто, розріжте на квадрати 7-10 см. У центр викладіть начинку, загорніть тісто, сформуйте трикутник, закріпіть краї тіста. У мисці збийте яйце, змастіть зверху тісто, посипте кунжутом. Розігрійте духовку при температурі 165 градусів. Викладіть на деко з пергаментом булочки, відправте запікатись на 25 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 250 грамів філе курячого;– 1 яйце;– 250 грамів грибів;– 1 цибуля ріпчаста;– олія оливкова для смаження;– 500 грамів тіста листкового (прісне);– 50 грамів кунжуту;– сіль, перець.