Бургер без м'яса – готуємо з сирною котлетою в клярі

25 лютого 2023, 13:19
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Джерело:

Оксана Крецул

Бувають дні коли так хочеться чого незвичного, ситного і водночас щоб не дуже довго стояти і готувати на кухні. У нас є відмінний рецепт бургера з сирною котлетою.

З початком Великоднього посту ми обмежуємо вживання м'яса у раціоні. Особливо у перший день посту та останньої п'ятниці перед Великоднем.

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Бургер з сирною котлетою у хрумкій паніровці чудово підійде до пісного меню. Також він підійде тим, хто обожнює розплавлений сир в клярі та солодкі бургери.

Рецепт бургера з сирною котлетою

  • Час: 30 хвилин
Інгредієнти:
 – сир камамбер;
 – булочка для бургера;
 – листя салату;
 – варення з журавлини;
 – помідор;
 – синя цибуля;
 – яблучний або винний оцет;
 – соус барбекю;
 – оливкова олія;
 – чорний мелений перець;
 – сіль;
 – яйце;
 – панірувальні сухарі.

Приготування:

  • Соус барбекю не обов'язковий інгредієнт, він додає пікантності. Можна використати лише соус із журавлини на обидві частини булочки, тоді бургер буде солодшим та ніжнішим.
  • Розігріваємо сковорідку з олією, обсмажуємо розрізану булочку до рум'яної скоринки. Змащуємо варенням та соусом.

  • Паніруємо сир в яйці, далі в сухарях та обсмажуємо у великій кількості олії з обох сторін. Сир повинен розтопитися всередині. Також його можна допекти в духовці за бажанням.
  • Викладаємо на булочку салат, сир, нарізаний помідор та цибулю мариновану в оцті з цукром та сіллю.
  • Накриваємо іншою половиною булки та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак